В Мурманске открылось уникальное молодёжное пространство «Контейнер-холл»

Оригинальный объект состоит из морских контейнеров, составленных в единое двухэтажное помещение с переходами, в каждом блоке – свой функционал: выставочное пространство, творческие мастерские, административный и волонтерский корпуса, амфитеатр для просмотра кино, театральных постановок и выступлений, также здесь будет обустроено кафе, зона отдыха и магазин сувениров.

Сегодня, в День молодёжи, губернатор региона Андрей Чибис и телеведущий Андрей Малахов посетили новый культурный хаб «Контейнер-холл». Молодежное пространство расположено в Мурманске на улице Генералова, 22, недалеко от МГТУ.

Оригинальный объект состоит из морских контейнеров, составленных в единое двухэтажное помещение с переходами, в каждом блоке – свой функционал: выставочное пространство, творческие мастерские, административный и волонтерский корпуса, амфитеатр для просмотра кино, театральных постановок и выступлений, также здесь будет обустроено кафе, зона отдыха и магазин сувениров.

Сегодня в пространстве начала работу первая выставка, а также проходят танцевальные мастер-классы.

«Очень крутое получилось место. Я хочу поблагодарить всех, кто реализовал этот проект: команду вице-губернатора Марии Гавриловой, команду строителей. Насколько мне известно, подобный хаб, меньше размером, есть только в Казани. А именно такой, с уличным пространством – уникален не только для нашего региона, такого пространства нет и во всей России. Это место для творчества инициативных, креативных ребят. Главная задача теперь – чтобы это стало новой точкой притяжения для нашей творческой молодежи, социокультурным центром, в том числе для реализации самых смелых идей с акцентом на урбанистику. Уверен, здесь будет много гостей, регулярно будут проводиться такие мастер-классы, как сегодня. Это оживит, в том числе, район, в котором хаб находится», – подчеркнул глава региона в ходе экскурсии по «Контейнер-холлу».

В молодёжном пространстве представлена выставка работ мурманского мультимедийного художника-каллиграфа Юрия Шачнева, члена Союза художников России: генеративный плакат, проекты дополненной реальности, кинетические проекции и видео-арт. Телеведущий Андрей Малахов подарил пространству несколько работ, собранных в рамках проекта «Искусство на Север».

«Это арт-пространство – настоящее место силы и притяжения для молодёжи, которая сможет здесь встречаться, проводить время, найти единомышленников. Это отличное место для художников, где они смогут презентовать свое творчество, реализовать идеи. И от меня небольшой подарок вашему коммюнити. Мы проводили акцию «Искусство на Север» вместе с галереей Юрия Омельченко, и сто художников со всей страны прислали работы на этот проект. Две из них теперь размещены в пространстве «Контейнер-холл», – отметил Андрей Малахов. – Поздравляю вас от имени молодёжи 1990-х с таким прекрасным хабом».

1 июля «Контейнер-холл» станет базой для второго Арктического фестиваля урбан-арта «РОСТ 2022». В числе мероприятий запланированы кинопоказы, концерты, лекции приглашенных художников, дискуссии.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект реализован Центром городского развития Мурманской области при поддержке Правительства Мурманской области, регионального министерства градостроительства и благоустройства, Мурманского морского торгового порта, АСИ «Молодёжь России», мурманского отделения Союза художников России. Также архитекторы проекта получили грант на его реализацию 1,3 млн рублей на форуме «Таврида».

Фото и видео: https://vk.com/arctictv51?z=video-4185250_456246356%2F90d35fa560f559f93e%2Fpl_wall_-4185250