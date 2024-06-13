В Мурманске открылось заседание 6-й Рабочей группы по сотрудничеству в океанической и полярной зонах исследований

В рамках председательства России в БРИКС в 2024 году Мурманск был выбран местом проведения 6-й Рабочей группы по сотрудничеству в океанической и полярной зонах исследований, которая пройдет с 13 по 15 июня. В России такое заседание до настоящего момента проходило только в Москве – 23 сентября 2020 года.

В научном мероприятии в очном формате принимают участие более 50 учёных из семи стран мира: России, Индии, Китая, Южной Африки, Бразилии, Ирана и ОАЭ. Исследователи представят последние научно-технологические достижения в области океанологических и полярных исследований, обсудят повестку совместных мероприятий в рамках председательства БРИКС в России. Организации Мурманской области расскажут о результатах своих полярных и океанологических исследований.

Заседание с приветственным словом открыла первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

«Мурманская область – ведущая научная база Арктики. Мы располагаем весомым научным потенциалом, у нас работает множество талантливейших исследователей, реализуются меры поддержки для молодых ученых. Регион занимает первое место в АЗРФ по числу сотрудников, выполняющих научные исследования и разработки. Именно в Мурманской области действует Кольский научный центр РАН – единственный в России федеральный исследовательский центр за Полярным кругом. Избрание Мурманска местом проведения 6-й рабочей группы по сотрудничеству в океанической и полярной зонах исследований – большая честь и ответственность, которую мы с готовностью на себя берем», – сказала первый вице-губернатор и пожелала участникам плодотворной работы.

Мероприятие организовано Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области при поддержке Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, БРИКС – межгосударственное объединение, союз десяти государств: Бразилии, России, Индии, Китайской Народной Республики, Южной Африки, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Египта, Эфиопии и Саудовской Аравии. Учитывая постоянно растущее значение океанов и полярных регионов, страны БРИКС активно участвуют в развитии океанической и полярной науки и технологий. Миссия Рабочей группы заключается в содействии сотрудничеству между странами-членами БРИКС в области наук об океане и полярных исследований посредством совместной деятельности правительств, университетов, исследовательских институтов и промышленных предприятий.

Фото: https://gov-murman.ru