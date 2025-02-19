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Мурманская область. Арктика (16+)19.02.25 09:45

В Мурманске открылся Центр подготовки волонтёров Победы

Мурманчане старше 14 лет могут принять участие в ключевых мероприятиях празднования Дня Победы.

Для обучения и мотивации добровольцев на базе молодёжного пространства «СОПКИ. Центр профессионального развития молодёжи» (ул. Марата, 16) открылся муниципальный центр подготовки волонтёров Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Чтобы стать частью команды защитников исторической памяти, нужно пройти регистрацию по ссылке: https://волонтёрыпобеды.рф/lk/mgr/events/id/28298#mce_temp_url#.

Деятельность Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы реализуется при поддержке Росмолодёжи, Россотрудничества и партнёрских организаций, работающих на территории России и за рубежом.

В городе-герое для осуществления задач волонтёрского корпуса будут функционировать два центра подготовки добровольцев: «ДОБРО.Центр» развития волонтёрского движения (ул. Ломоносова, 17/1) и «СОПКИ. Центр профессионального развития молодёжи» (ул. Марата, 16).

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29391&page=1

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