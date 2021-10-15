В Мурманске открылся Фестиваль арктических музеев

Мероприятие объединило ведущие музеи Арктических регионов России от Чукотки до северной Карелии и приурочено к 95-летию Мурманского областного краеведческого музея. На торжественном открытии участников и гостей фестиваля приветствовал вице-спикер регионального парламента Евгений Никора.

Он подчеркнул важность столь масштабного мероприятия, которое призвано помочь регионам почувствовать свою аутентичность, активнее взаимодействовать с людьми, создающими экспозиции, и самое важное – показать Арктику, ее историю и самобытность широкой публике:

– К нам приехали представители Карелии, Архангельской области, Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Якутии, Красноярского края, Чукотки. Участникам фестиваля есть чем поделиться – опытом, возможностями интеграции музейного процесса в диалог с сообществами. Каждый арктический регион уникален, в каждом есть свои культурные особенности, связанные с климатом, с коренными малочисленными народами, которые проживают на этих территориях. При этом практически все арктические регионы роднит море, особое отношение к северной природе и местные жители, которые в этих суровых, очень непростых, жестких климатических условиях отличаются добротой и сердечностью. Все это нас объединяет и накладывает определенный отпечаток на музеи и их коллекции.

Евгений Никора поблагодарил организаторов фестиваля за возможность познакомиться с уникальными экспозициями и пожелал успешной реализации новых проектов.

Главная тема первого фестиваля – «Открываем Арктику», в рамках которой музеи продемонстрируют свои коллекции и культурно-просветительские проекты, поделятся опытом работы в сфере музейного туризма, обсудят наиболее актуальные вопросы. В течение трёх дней на площадке Мурманского областного краеведческого музея пройдут мастер-классы, выставки, музейные занятия для посетителей, а для специалистов – круглый стол и эксперт-сессия на тему «Музеи и развитие креативных индустрий в Арктике».