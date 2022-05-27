В Мурманске открылся форум «КультАрктика» - один из самых масштабных культурных событий региона

Мероприятия проходят под девизом «Арктика – территория традиций и эксперимента» и приурочены ко Дню образования Мурманской области.

В пленарном заседании деловой части форума приняли участие спикер областной Думы Сергей Дубовой, первый заместитель председателя регионального парламента Владимир Мищенко, вице-спикеры Геннадий Степахно и Евгений Никора, председатели профильных комитетов Думы Лена Лукичева, Лариса Круглова и Алексей Гиляров.

На пленарном заседании, модератором которого выступил тележурналист и продюсер Андрей Малахов, речь шла о совершенствовании инфраструктуры учреждений культуры, поиске новых талантов и возможностей для каждого жителя Кольского Севера вне зависимости от возраста в творческой профессии, чтобы он мог добиться успеха. Прозвучало, что за последние несколько лет финансовая поддержка культуры Мурманской области увеличилась в семь раз.

Деловая программа Форума проходит в формате свободной дискуссии и охватывает пять тематических блоков: «Креативные индустрии Арктики», «Арктическое кино», «Территориальные кластеры Арктики», «Арктический туризм» и «Женщины за сохранение Арктики». К обсуждению приглашены более 600 федеральных и региональных деятелей культуры и бизнеса. Отмечено, что Форум уже стал одним из самых масштабных культурных событий региона. Культурная и деловая программы, которые будут проходить в течение трёх дней, включают около 200 мероприятий, а география площадок охватывает Мурманск, Североморск, Заполярный, Печенгу и Никель.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23975/