В Мурманске открылся гастрономический фестиваль «Арктическая кинокухня»

В Мурманске на улице Воровского в рамках форума «КультАрктика» открылся гастрономический фестиваль «Арктическая кинокухня». Он продлится до 29 мая.

Арктическая кухня с каждым годом становится всё популярнее как среди жителей Мурманской области, так и среди гостей региона. В этот раз организаторы фестиваля решили пригласить представителей сферы кинопроизводства, снимающих фильмы и сериалы на территории Мурманской области, чтобы познакомить их с настоящей Арктической кухней.

«Кинематограф – это общепринятый в мире инструмент продвижения страны, трансляции на весь мир ее культурных ценностей, источник нативной рекламы национальной кухни и уникальных региональных продуктов, национальных брендов и символов, важных для развития туризма и гостеприимства», – отметила автор идеи фестиваля, автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, фестиваль организован продюсерским центром «Северный характер» при поддержке Министерства культуры Мурманской области.

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457294321%2Fwall-4185250_153104