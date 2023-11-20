В Мурманске открылся городской фестиваль педагогических идей

Сегодня на базе МБДОУ г. Мурманска №105 состоялась торжественная церемония открытия городского фестиваля педагогических идей в системе дошкольного образования «Педагог и наставник: шаги к успеху».

В фестивале примут участие более 200 педагогов. В течение десяти дней, с 20 по 30 ноября, сотрудники 21 образовательного учреждения города представят опыт работы в мастер-классах, образовательных квестах, экспресс-тренингах и других формах деятельности.

Как сообщает администрация города Мурманска, в рамках фестиваля предусмотрена работа площадок по следующим направлениям: научно-техническое творчество; художественно-эстетическое развитие; гражданско-патриотическое воспитание; физическое развитие; коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ; познавательное и речевое развитие.

Кроме того, в ходе мероприятий будет организован общественный рейтинг методических материалов, представляющих опыт работы по организации наставничества в дошкольных образовательных учреждениях.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26144&page=1