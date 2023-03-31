В Мурманске открылся городской ЗОЖ-марафон

В Мурманске в Молодёжном спортивном центре на улице Миронова прошло открытие городского ЗОЖ-марафона «СОК».

Организаторами мероприятия выступают Молодежный центр профилактики и Молодёжный спортивный центр МАУ МП «Объединение молодёжных центров». К участию допущены 20 из 60 человек, успешно прошедшие собеседование.

Как сообщает администрация города Мурманска, основная программа марафона пройдёт с 3 по 30 апреля 2023 года. Она включает два направления: «Похудение без вреда для здоровья» и «Улучшение физического развития». В течение месяца мурманчане будут тренироваться под руководством наставников из Молодёжного спортивного центра и посещать тематические тренинги в Молодёжном центре профилактики.

Участникам будут помогать специалисты в области общественного здоровья, нутрициологии, спортивной психологии и терапевтической медицины.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24696&page=1