Лицей №2 города Мурманска отмечает значимую дату — 30 лет со дня основанияВпервые во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству смогут участвовать и дети от 5 до 7 лет
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)18.02.26 11:30

В Мурманске открылся муниципальный ресурсный центр по обучению китайскому языку

На площадке Мурманского международного лицея начала работу новая образовательная структура — муниципальный языковой ресурсный центр по обучению китайскому языку.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, базой для создания центра стали наработки педагогов лицея в сфере обучения школьников китайскому языку и профессиональных связей с коллегами из КНР. Последние три года преподаватели Аньшаньского педагогического университета (Китай) ведут языковые онлайн-курсы для мурманских лицеистов. Ежегодно четверо лучших выпускников ММЛ получают право поступить в Аньшаньский университет на грантовой основе на обучение по специальности «китайский язык как иностранный».

Идею создания ресурсного центра, где могли бы учиться как школьники, так и взрослые, педагоги ММЛ высказали в ходе беседы с главой Мурманска Иваном Лебедевым в начале декабря 2025 года. Проект был реализован очень быстро, и столь же быстро для него нашёлся руководитель. Им стала Татьяна Трухина — учитель китайского языка высшей квалификационной категории из Перми. Ценного специалиста с огромным практическим опытом удалось привлечь в Мурманск благодаря губернаторскому кадровому проекту «Курс на Север».

Торжественное открытие языкового ресурсного центра состоялось 17 февраля. В нём приняли участие педагоги, ученики и выпускники лицея. В число гостей торжества вошли министр туризма Мурманской области Марта Говор, заместитель главы города Мурманска Виктория Могила, глава комитета по образованию администрации города Светлана Воробьева, координатор регионального проекта «Курс на Север» Ирина Бринькова.

В ходе праздника ребята-лицеисты исполнили песенку на китайском языке, а выпускники ММЛ, ныне обучающиеся в педуниверситете Ашаня, дали гостям мастер-класс по написанию иероглифов кистью.

Уроки в Центре стартуют 24 февраля, сразу после школьных каникул. Кроме того, 2 марта стартуют занятия в коммерческих группах изучения китайского языка для взрослых. 

«На базе нового языкового центра в Мурманском международном лицее взрослые люди смогут изучать китайский язык. Это точно позволит нам пополнить сферу туризма востребованными специалистами и сделать пребывание в регионе гостей из Китая более комфортным. Очевидно, что любому туристу приятнее получать информацию на родном языке. Предлагаю нашим гидам и туроператорам воспользоваться такой возможностью», – прокомментировала на открытии Центра по обучению китайскому языку министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор.

Занятия во взрослых группах будут проходить еженедельно по понедельникам очно с 18.00 (2 урока по 45 минут).

Для записи в группу необходимо заполнить форму по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69945b4402848f10de6f94c2

Подробная информация будет опубликована на канале Мурманского международного лицея в мессенджере  «МАХ».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31910&page=

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Строительная отрасль Мурманской области: рост зарплатных предложений и новые требования к специалистам
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире16:20«Ступени Победы». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В 2025 году в России женщины реже, чем мужчины, сталкивались с различными видами финансового мошенничества-PRO Валюту (16+)Курс доллара США умеренно растёт к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»