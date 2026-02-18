В Мурманске открылся муниципальный ресурсный центр по обучению китайскому языку

На площадке Мурманского международного лицея начала работу новая образовательная структура — муниципальный языковой ресурсный центр по обучению китайскому языку.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, базой для создания центра стали наработки педагогов лицея в сфере обучения школьников китайскому языку и профессиональных связей с коллегами из КНР. Последние три года преподаватели Аньшаньского педагогического университета (Китай) ведут языковые онлайн-курсы для мурманских лицеистов. Ежегодно четверо лучших выпускников ММЛ получают право поступить в Аньшаньский университет на грантовой основе на обучение по специальности «китайский язык как иностранный».

Идею создания ресурсного центра, где могли бы учиться как школьники, так и взрослые, педагоги ММЛ высказали в ходе беседы с главой Мурманска Иваном Лебедевым в начале декабря 2025 года. Проект был реализован очень быстро, и столь же быстро для него нашёлся руководитель. Им стала Татьяна Трухина — учитель китайского языка высшей квалификационной категории из Перми. Ценного специалиста с огромным практическим опытом удалось привлечь в Мурманск благодаря губернаторскому кадровому проекту «Курс на Север».

Торжественное открытие языкового ресурсного центра состоялось 17 февраля. В нём приняли участие педагоги, ученики и выпускники лицея. В число гостей торжества вошли министр туризма Мурманской области Марта Говор, заместитель главы города Мурманска Виктория Могила, глава комитета по образованию администрации города Светлана Воробьева, координатор регионального проекта «Курс на Север» Ирина Бринькова.

В ходе праздника ребята-лицеисты исполнили песенку на китайском языке, а выпускники ММЛ, ныне обучающиеся в педуниверситете Ашаня, дали гостям мастер-класс по написанию иероглифов кистью.

Уроки в Центре стартуют 24 февраля, сразу после школьных каникул. Кроме того, 2 марта стартуют занятия в коммерческих группах изучения китайского языка для взрослых.



«На базе нового языкового центра в Мурманском международном лицее взрослые люди смогут изучать китайский язык. Это точно позволит нам пополнить сферу туризма востребованными специалистами и сделать пребывание в регионе гостей из Китая более комфортным. Очевидно, что любому туристу приятнее получать информацию на родном языке. Предлагаю нашим гидам и туроператорам воспользоваться такой возможностью», – прокомментировала на открытии Центра по обучению китайскому языку министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор.



Занятия во взрослых группах будут проходить еженедельно по понедельникам очно с 18.00 (2 урока по 45 минут).



Для записи в группу необходимо заполнить форму по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69945b4402848f10de6f94c2



Подробная информация будет опубликована на канале Мурманского международного лицея в мессенджере «МАХ».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31910&page=