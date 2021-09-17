В Мурманске открылся первый в регионе центр цифрового образования детей «IT-куб»

Сегодня губернатор Андрей Чибис побывал в центре цифрового образования детей «IT-куб», который с 1 сентября начал работу на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий. Центр «IT-куб» – это новый формат технической подготовки школьников от 8 до 17 лет в направлении информационных технологий.

«Продолжается планомерная работа по тому, чтобы наши дети обладали цифровыми компетенциями. В прошлом году мы открыли два «Яндекс.Лицея» на двух площадках – в Центре управления регионом и МАГУ. А в этом году появился вот такой замечательный «Айти-куб». Так, ребята с разных школ могут приходить сюда после занятий и осваивать актуальные направления, – отметил Андрей Чибис. – Рассчитываем, что дети, получив здесь цифровые навыки, будут работать дальше на наших предприятиях. И очень понравилось, что преподаватели – молодые и активные ребята, которые действительно с горящими глазами дают новые знания нашим школьникам».

Региональным координатором по созданию «IT-куба» выступает Министерство образования и науки Мурманской области. В настоящее время центр является структурным подразделением Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.

«Центр цифрового образования детей «IT-куб» создан в рамках национального проекта «Образование». Это первый центр, открытый у нас в регионе. В 2023 году планируется открыть ещё один центр в Кировске. Набор на обучение ещё ведётся по некоторым программам, некоторые программы, особенно среди младших и средних школьников, уже укомплектованы полностью», – рассказала министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба.

Руководитель профильного министерства также добавила, что обучение для учеников в центре полностью бесплатное. А все преподаватели «IT-куба» прошли обучение по единым стандартам в Академии Минпросвещения России.

Сегодня «IТ-куб» – это имущественный комплекс, оснащённый современным и высокотехнологичным учебным оборудованием, где осуществляется деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической направленности для развития у детей технических способностей и подготовки будущих кадров для высокотехнологичных отраслей экономики Мурманской области.

Благодаря открытию «IТ-куба» юные северяне смогут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам, а также примут участие в различных мероприятиях, тематика которых соответствует направлениям деятельности центра: «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Программирование роботов», «Системное администрирование», «Основы алгоритмики и логики», «Разработка VR/AR-приложений».

Также в центре предусматриваются и другие активные формы работы: воркшопы, мозговые штурмы, хакатоны, деловые игры, STEM-игры, инженерные квесты, ТРИЗы, мастер-классы. Важное место в деятельности центра развития детей «IT-куб» в Мурманской области займут организация и проведение конкурсов, олимпиад, соревнований, чемпионатов, хакатонов и фестивалей.

Школьники, прошедшие обучение, вместе со своими педагогами будут привлекаться к участию в соревнованиях инженерно-технической и IT-направленности регионального и всероссийского уровней.

Также сегодня губернатор Андрей Чибис осмотрел и новый остановочный комплекс, который является частью проекта благоустройства в рамках создания центра цифрового образования детей «IT-куб». Он расположен напротив дома 23 по улице Папанина.

Напомним, первую «умную остановку» в Мурманске в конце августа установила компания «Сбербанк-Телеком». Она оборудована камерами наблюдения, которые заведены в систему «Безопасный город». Здесь можно подключиться к бесплатной системе Wi-Fi, зарядить телефон или другое портативное устройство. Для этого на панели выведены 16 USB-разъёмов.

Определить точное время прибытия транспорта можно с помощью интерактивного табло, на котором будет отражена вся интересующая пассажира информация. Планируется организовать и доступ к картам, чтобы жители города, и особенно гости, могли с лёгкостью ориентироваться в городском пространстве.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для безопасности граждан здесь есть система связи с экстренными службами города, а сама остановка подсвечивается светодиодами, что особенно актуально в тёмное время суток. Помимо электронных компонентов, каркас остановки выполнен с учётом климатических условий региона.