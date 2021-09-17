Мурманск присоединился к проекту «Бумажная помощь»Лаборатория кулинарного искусства «Гастрономическая карта России» открыла «Библиотеку Вкусов» на фестивале «Таврида.АРТ»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)17.09.21 17:45

В Мурманске открылся первый в регионе центр цифрового образования детей «IT-куб»

Сегодня губернатор Андрей Чибис побывал в центре цифрового образования детей «IT-куб», который с 1 сентября начал работу на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий. Центр «IT-куб» – это новый формат технической подготовки школьников от 8 до 17 лет в направлении информационных технологий.

«Продолжается планомерная работа по тому, чтобы наши дети обладали цифровыми компетенциями. В прошлом году мы открыли два «Яндекс.Лицея» на двух площадках – в Центре управления регионом и МАГУ. А в этом году появился вот такой замечательный «Айти-куб». Так, ребята с разных школ могут приходить сюда после занятий и осваивать актуальные направления, – отметил Андрей Чибис. – Рассчитываем, что дети, получив здесь цифровые навыки, будут работать дальше на наших предприятиях. И очень понравилось, что преподаватели – молодые и активные ребята, которые действительно с горящими глазами дают новые знания нашим школьникам».

Региональным координатором по созданию «IT-куба» выступает Министерство образования и науки Мурманской области. В настоящее время центр является структурным подразделением Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.

«Центр цифрового образования детей «IT-куб» создан в рамках национального проекта «Образование». Это первый центр, открытый у нас в регионе. В 2023 году планируется открыть ещё один центр в Кировске. Набор на обучение ещё ведётся по некоторым программам, некоторые программы, особенно среди младших и средних школьников, уже укомплектованы полностью», – рассказала министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба.

Руководитель профильного министерства также добавила, что обучение для учеников в центре полностью бесплатное. А все преподаватели «IT-куба» прошли обучение по единым стандартам в Академии Минпросвещения России.

Сегодня «IТ-куб» – это имущественный комплекс, оснащённый современным и высокотехнологичным учебным оборудованием, где осуществляется деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической направленности для развития у детей технических способностей и подготовки будущих кадров для высокотехнологичных отраслей экономики Мурманской области.

Благодаря открытию «IТ-куба» юные северяне смогут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам, а также примут участие в различных мероприятиях, тематика которых соответствует направлениям деятельности центра: «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Программирование роботов», «Системное администрирование», «Основы алгоритмики и логики», «Разработка VR/AR-приложений».

Также в центре предусматриваются и другие активные формы работы: воркшопы, мозговые штурмы, хакатоны, деловые игры, STEM-игры, инженерные квесты, ТРИЗы, мастер-классы. Важное место в деятельности центра развития детей «IT-куб» в Мурманской области займут организация и проведение конкурсов, олимпиад, соревнований, чемпионатов, хакатонов и фестивалей.

Школьники, прошедшие обучение, вместе со своими педагогами будут привлекаться к участию в соревнованиях инженерно-технической и IT-направленности регионального и всероссийского уровней.

Также сегодня губернатор Андрей Чибис осмотрел и новый остановочный комплекс, который является частью проекта благоустройства в рамках создания центра цифрового образования детей «IT-куб». Он расположен напротив дома 23 по улице Папанина.

Напомним, первую «умную остановку» в Мурманске в конце августа установила компания «Сбербанк-Телеком». Она оборудована камерами наблюдения, которые заведены в систему «Безопасный город». Здесь можно подключиться к бесплатной системе Wi-Fi, зарядить телефон или другое портативное устройство. Для этого на панели выведены 16 USB-разъёмов.

Определить точное время прибытия транспорта можно с помощью интерактивного табло, на котором будет отражена вся интересующая пассажира информация. Планируется организовать и доступ к картам, чтобы жители города, и особенно гости, могли с лёгкостью ориентироваться в городском пространстве.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для безопасности граждан здесь есть система связи с экстренными службами города, а сама остановка подсвечивается светодиодами, что особенно актуально в тёмное время суток. Помимо электронных компонентов, каркас остановки выполнен с учётом климатических условий региона.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ НЕ ПРОСТИТ ПОСПЕШНОСТИ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Bvfyebk
16.09.21 09:49
Как я понимаю, это прекрасное лицо рынка.
Комментарий к новости:Губернатор Мурманской области подписал постановление об увеличении стоимости контрактов на строительство на 30%
Ирина Константиновна
10.09.21 17:59
Печальная статистика на фоне активного развития региона.
Комментарий к новости:Тревожная демография: рожаем меньше, смертность растёт, браков и разводов больше
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.09.21 15:47
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! 8 сентября 2021 года в России-страдалице произошла трагедия - погиб Министр МЧС Евгений Зиничев. Весь коллектив и всех учащихся МБОУ КШМ
Комментарий к новости:Губернатор и правительство Мурманской области выразили соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)На динамику инфляции в СЗФО в основном оказали влияние увеличение издержек сельхозпроизводителей, а также расширение спроса на отдельные непродовольственные товары-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 13 копеек, евро – почти на 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Атомщики Кольской АЭС рассказали армянским журналистам об опыте модернизации энергоблоков ВВЭР-440-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 17 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Северяне смогут не платить за техосмотр автомобилей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика