В Мурманске открылся региональный Штаб общественной поддержки

Вчера в Мурманске состоялось торжественное открытие регионального Штаба общественной поддержки, который станет многофункциональной площадкой для продуктивного диалога между представителями власти и экспертных сообществ, а также жителями областного центра. В открытии Штаба общественной поддержки принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Штаб общественной поддержки станет площадкой, на которой будут обсуждаться различные инициативы, вестись дискуссии между людьми разных возрастов и профессий. Сегодня здесь пройдёт стратегическая сессия «Мурманск – город будущего», на которой молодые ребята покажут, каким они видят и чувствуют Мурманск. Напомню, что Президент РФ поддержал нашу инициативу по созданию опорных населённых пунктов, и сегодня мы будем формировать образ одного из них. Поздравляю с открытием Штаба общественной поддержки и благодарю за участие в этом мероприятии», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Пространство штаба представляет собой современное высокотехнологичное помещение с отдельными тематическими зонами, среди которых спикер-зал, творческая мастерская, молодёжная зона, кабинет приёма граждан, детский уголок. Аналогичные площадки открылись сегодня ещё в 48 регионах страны. Помимо работы с обращениями граждан ежедневно в штабе будут проводиться мероприятия, направленные на поддержку социально-значимых проектов, в том числе познавательные семинары, обучающие курсы и кинопоказы.

По словам Татьяны Сахаровой, сенатора РФ, руководителя Штаба общественной поддержки Мурманской области, предложения, которые будут обсуждаться в стенах нового пространства, помогут в определении вектора дальнейшего развития всего региона. «Штаб станет своеобразной точкой сборки инициатив и предложений, которые помогут достичь высоких результатов в развитии Мурманской области. В штабе также будут проводиться мероприятия различных форматов – встречи, семинары, кинопоказы. Любой желающий сможет прийти сюда и рассказать о своём проекте или обратиться с предложением провести интересное мероприятие. А эксперты и спикеры штаба помогут реализовать ваши идеи. Штаб задуман как место «без галстуков» и барьеров – здесь будут собираться представители власти, работники различных предприятий, а также молодые северяне», – поделилась Татьяна Сахарова. Целевая аудитория Штаба общественной поддержки разнообразна – от младших школьников и работающей молодёжи до инициативных граждан пенсионного возраста.

«Убеждён, что штаб общественной поддержки станет важным открытым для всех северян, пространством для обсуждения ключевых вопросов развития региона, вопросов повышения качества жизни граждан. Это новый формат работы Штабов общественной поддержки в качестве многофункционального пространства для диалога между представителями партии и общества, для сбора, анализа и продвижения гражданских инициатив. Такая работа, безусловно, поможет в неформальном ключе, в живом общении оказывать поддержку жителям Мурманской области, слышать запросы и отвечать на них, делать добрые дела», – сказал сенатор Совета Федерации Константин Долгов.

Как отметил председатель правления АНО «Экспертный центр – Проектный офис развития Арктики (ПОРА)», член Общественной палаты Мурманской области Николай Доронин, открытие Штаба общественной поддержки актуально для Мурманской области, которое задаёт интенсивный темп развитию Арктической зоны РФ:

«Арктическая зона Российской Федерации развивается семимильными шагами, и Мурманская область определяет темп этого развития. Показательно, что на первом мероприятии Штаба общественной поддержки будут обсуждаться предложения, которые могли бы войти в мастер-план по развитию опорного населённого пункта – Мурманской агломерации. Важно, чтобы мы предоставили молодому поколению возможность рассказать, каким они видят Мурманск, в котором им предстоит жить», – отметил Николай Доронин.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, среди примеров успешной работы Штабов общественной поддержки в других регионах можно выделить успешное взаимодействие с «серебряными» волонтёрами и активистами федерального проекта «Волонтёры медики», «Мы вместе». Также штабами ведётся работа с различными центрами национальных культур, профессиональных объединений. В ряде регионов реализуются такие проекты, как «ЕДИНЫЕ», а также «Школа грамотного потребителя», «Доктор говорит», «Мобильная грамотность», «Центр изучения английского языка». В штабах проходят разовые, но содержательные мероприятия – встречи, лекции, мастер-классы, круглые столы, пресс-конференции и многое другое.

Фото: https://gov-murman.ru