ПДС-копилка: в России с 1 января заработала Программа долгосрочных сбережений для гражданХорошие новости: искусственные алмазы дешевеют, а на севере Балтийского моря туристам предлагают поплавать в холодной воде среди льдов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)16.01.24 11:00

В Мурманске открылся региональный Штаб общественной поддержки

Вчера в Мурманске состоялось торжественное открытие регионального Штаба общественной поддержки, который станет многофункциональной площадкой для продуктивного диалога между представителями власти и экспертных сообществ, а также жителями областного центра. В открытии Штаба общественной поддержки принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Штаб общественной поддержки станет площадкой, на которой будут обсуждаться различные инициативы, вестись дискуссии между людьми разных возрастов и профессий. Сегодня здесь пройдёт стратегическая сессия «Мурманск – город будущего», на которой молодые ребята покажут, каким они видят и чувствуют Мурманск. Напомню, что Президент РФ поддержал нашу инициативу по созданию опорных населённых пунктов, и сегодня мы будем формировать образ одного из них. Поздравляю с открытием Штаба общественной поддержки и благодарю за участие в этом мероприятии», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Пространство штаба представляет собой современное высокотехнологичное помещение с отдельными тематическими зонами, среди которых спикер-зал, творческая мастерская, молодёжная зона, кабинет приёма граждан, детский уголок. Аналогичные площадки открылись сегодня ещё в 48 регионах страны. Помимо работы с обращениями граждан ежедневно в штабе будут проводиться мероприятия, направленные на поддержку социально-значимых проектов, в том числе познавательные семинары, обучающие курсы и кинопоказы.

По словам Татьяны Сахаровой, сенатора РФ, руководителя Штаба общественной поддержки Мурманской области, предложения, которые будут обсуждаться в стенах нового пространства, помогут в определении вектора дальнейшего развития всего региона. «Штаб станет своеобразной точкой сборки инициатив и предложений, которые помогут достичь высоких результатов в развитии Мурманской области. В штабе также будут проводиться мероприятия различных форматов – встречи, семинары, кинопоказы. Любой желающий сможет прийти сюда и рассказать о своём проекте или обратиться с предложением провести интересное мероприятие. А эксперты и спикеры штаба помогут реализовать ваши идеи. Штаб задуман как место «без галстуков» и барьеров – здесь будут собираться представители власти, работники различных предприятий, а также молодые северяне», – поделилась Татьяна Сахарова. Целевая аудитория Штаба общественной поддержки разнообразна – от младших школьников и работающей молодёжи до инициативных граждан пенсионного возраста.

«Убеждён, что штаб общественной поддержки станет важным открытым для всех северян, пространством для обсуждения ключевых вопросов развития региона, вопросов повышения качества жизни граждан. Это новый формат работы Штабов общественной поддержки в качестве многофункционального пространства для диалога между представителями партии и общества, для сбора, анализа и продвижения гражданских инициатив. Такая работа, безусловно, поможет в неформальном ключе, в живом общении оказывать поддержку жителям Мурманской области, слышать запросы и отвечать на них, делать добрые дела», – сказал сенатор Совета Федерации Константин Долгов.

Как отметил председатель правления АНО «Экспертный центр – Проектный офис развития Арктики (ПОРА)», член Общественной палаты Мурманской области Николай Доронин, открытие Штаба общественной поддержки актуально для Мурманской области, которое задаёт интенсивный темп развитию Арктической зоны РФ:

«Арктическая зона Российской Федерации развивается семимильными шагами, и Мурманская область определяет темп этого развития. Показательно, что на первом мероприятии Штаба общественной поддержки будут обсуждаться предложения, которые могли бы войти в мастер-план по развитию опорного населённого пункта – Мурманской агломерации. Важно, чтобы мы предоставили молодому поколению возможность рассказать, каким они видят Мурманск, в котором им предстоит жить», – отметил Николай Доронин.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, среди примеров успешной работы Штабов общественной поддержки в других регионах можно выделить успешное взаимодействие с «серебряными» волонтёрами и активистами федерального проекта «Волонтёры медики», «Мы вместе». Также штабами ведётся работа с различными центрами национальных культур, профессиональных объединений. В ряде регионов реализуются такие проекты, как «ЕДИНЫЕ», а также «Школа грамотного потребителя», «Доктор говорит», «Мобильная грамотность», «Центр изучения английского языка». В штабах проходят разовые, но содержательные мероприятия – встречи, лекции, мастер-классы, круглые столы, пресс-конференции и многое другое.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Дефицит кадров, рост зарплат и затраты на персонал — российский бизнес о кадровых планах на 2024 год
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
Комментарий к новости:В 2024 году в Мурманской области планируется заключить 1040 соцконтрактов
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире13:00«Неизвестный». Художественный сериал, 17 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманчане активизировались в поиске работы и подработки-PRO Валюту (16+)Курс рубля почти не менялся на фоне разнонаправленных факторов-PRO Энергетику (18+)Мурманской областной электросетевой компании исполнилось 15 лет-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 января-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика