В Мурманске открылся российско-норвежский культурный форум

В Мурманске состоялось торжественное открытие форума «Россия и Норвегия – на перекрестке эпох и культур», мероприятия которого проходят сразу в двух странах с 18 по 21 апреля. Проект посвящен 200-летию Ф.М. Достоевского, чье творчество оказало огромное влияние на мировую культуру. Открытие состоялось офлайн в Мурманске и онлайн – в норвежских городах Тромсё и Киркенес. Кроме того, трансляция была организована на портале Культура. РФ.

Участников форума приветствовала заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

«Несмотря на то, что норвежские участники могут присутствовать лишь онлайн и нас разделяют сотни километров, мы смогли собраться на этом форуме, – сказала заместитель губернатора. – Хочется пожелать всем участникам форума найти новые творческие идеи и перспективы развития, которые сможем реализовать и в офлайн-форматах, когда снимут ограничения».

За большую работу по развитию культурного сотрудничества России и Норвегии организаторов форума – Мурманский арктический государственный университет и продюсерский центр «Северный характер» – поблагодарила заместитель председателя Мурманской областной Думы Наталия Ведищева. Ректор МАГУ Ирина Шадрина пожелала участникам форума творческих инициатив.

«Все инициативы, озвученные на данном форуме, будут поддержаны МАГУ и лягут в основу развития российско-норвежских отношений», – сказала Ирина Шадрина.

Генеральный консул Королевства Норвегия в Мурманске Астрид Нэрум рассказала гостям форума о своем первом знакомстве с творчеством Ф.М. Достоевского в возрасте 12 лет, когда она читала русские книги из библиотеки бабушки и дедушки. Генконсул заверила, что будет внимательно следить за программой форума и пожелала удачи выступающим и организаторам.

Директор Центра «Северный характер» Светлана Солдатова поблагодарила руководство МАГУ, которое помогло воплотить в жизнь проект, и представила участникам программу форума.

На открытии прозвучали произведения великих музыкантов Эдварда Грига и Петра Чайковского в исполнении солистов Мурманской областной филармонии Евгения Попова, Екатерины Охраминской, Петра Макарова. Кроме того, зрителям продемонстрировали анимационный фильм «Сон смешного человека» (реж. А. Петров, 1992), снятый по мотивам произведений Федора Достоевского.

Программа форума «Россия и Норвегия – на перекрестке эпох и культур» включает международную научно-практическую конференцию, открытые лекции, кинопоказы, творческие встречи, выставки и экскурсию. Будут организованы стрим-трансляции некоторых мероприятий в социальные сети с синхронным переводом на русский и норвежский языки. По итогам форума будут опубликованы сборники научных статей и литературных произведений.

Как сообщает региональное Министерство культуры, форум проводит АНО «Продюсерский центр «Северный Характер» совместно с Мурманским арктическим государственным университетом при поддержке Фонда президентских грантов. Организационную поддержку проекту оказывают Министерство культуры Мурманской области, Союз писателей России, Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, Мурманский областной краеведческий музей, АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа», «Sør-Varangerbibliotek», Консульство королевства Норвегия в Мурманске Генерального консульства РФ в Киркенесе.