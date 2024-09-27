В Мурманске открылся всероссийский литературный форум-фестиваль «Капитан Грэй»

На торжественном открытии участников форума приветствовал депутат Мурманской областной Думы Алексей Гиляров.

- Этот фестиваль, который проводится Мурманским отделением Союза писателей России уже в 14-й раз, традиционно собирает лучших литераторов и талантливых авторов-исполнителей со всей России, - отметил парламентарий. – К сожалению, в этом году он пройдёт без одного из своих капитанов, основателей, человека, который очень много сделал для развития литературы, литературной критики, журналистики в Мурманской области – Дмитрия Коржова. Это, действительно, невосполнимая потеря. Но я очень рад, что, несмотря на такую тяжёлую утрату, фестиваль «Капитан Грэй» продолжается, и вновь собирает единомышленников, талантливых, одаренных людей, которые посвятили себя, пожалуй, самому прекрасному, что есть в мире – творчеству.

Депутат пожелал участникам форума-фестиваля вдохновения и выразил уверенность, что и в этом году он пройдет насыщенно, ярко, интересно, подарит всем незабываемые и самые позитивные впечатления.

В рамках фестиваля состоятся порядка 50 мероприятий в Мурманске, Коле, Туломе и Североморске с участием известных и талантливых начинающих писателей и авторов-исполнителей, редакторов литературных журналов и актёров со всей страны. Северян ждут творческие встречи, выступления, концерты, спектакли, а участников – обучающие семинары, мастер-классы и знакомство с Мурманской областью.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/431/mo35gmscqy1h1byz821hn804s3ooiiuh.JPG