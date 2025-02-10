В Мурманске открыт ещё один пункт приёма батареек

Региональное Минприроды заключило четырёхстороннее соглашение с Мурманским региональным штабом волонтёров Октябрьской железной дороги «Станция Добра», с учреждением молодёжной политики «Объединение молодёжных центров» и компанией «Экопром» для продолжения совместной реализации проекта по сбору батареек на территории региона в 2025 году.

В рамках соглашения открыт ещё один пункт приёма батареек в Мурманске на улице Ломоносова, 17/1 (Объединение молодёжных центров).

Также батарейки будут продолжать принимать в 12 пунктах на территории региона и в образовательных учебных учреждениях в рамках акций весной и осенью.

Как отмечает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, все собранные батарейки направляются в Ярославль на завод ООО «Национальная экологическая компания» – одно из немногих в России предприятий, осуществляющих глубокую переработку отслуживших батареек и аккумуляторов с получением вторичного сырья. За последние 3 года от региона на утилизацию направлено уже более 20 тонн батареек.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/