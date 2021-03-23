В Мурманске открыт набор в волонтёрский корпус полуфинала Всероссийского профессионального конкурса «Мастера гостеприимства»

С 8 по 10 апреля в Мурманске пройдёт полуфинал Всероссийского профессионального конкурса «Мастера гостеприимства». Город Мурманск станет местом притяжения профессионалов сферы гостеприимства и туризма со всей России.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», который стартовал 27 февраля 2021 года. Цель проекта – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства.

Северян приглашают стать частью полуфинала уникального Всероссийского профессионального конкурса «Мастера гостеприимства».

Для участия любой желающий, достигший 18-летнего возраста, должен заполнить анкету до 1 апреля 2021 года, а затем пройти онлайн собеседование.