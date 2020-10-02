Краеведческий музей медленно превращается в музей безответственностиСтарт Всероссийской тренировки по ГО
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)02.10.20 14:30

В Мурманске открыт памятник воинам Полярной дивизии

В Мурманске в обновлённом сквере на проспекте Героев-Североморцев состоялось открытие памятника воинам Полярной дивизии. В торжественной церемонии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Монумент, автором которого стал мурманский скульптор Александр Арсентьев, представляет собой фигуры солдата и добровольца, выполненные с максимальной точностью в исторических деталях.

«В год памяти и славы мы по заслугам отмечаем тех героев, которые остановили фашистов на Севере. Которые при нехватке оружия, боеприпасов, в непонятно какой одежде сражались с элитными немецкими горнострелковыми частями и не отдали Мурманск врагу. Очень здорово, что инициатива создания этого памятника принадлежит самим мурманчанам. Мы всегда должны помнить о подвиге тех людей, которые сохранили нашу страну свободной. Должны соответствовать им своими действиями. Вечная слава героям!», – сказал в приветственном слове к участникам торжества губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Инициатива создания памятника солдатам и ополченцам героического соединения, остановившего гитлеровцев на подступах к Мурманску осенью 1941 г., принадлежит городской общественной организации «Мурманск – город-герой». К ней подключились другие общественные объединения, неравнодушные граждане, городские власти. Мемориал стал архитектурным центром сквера, обустроенного в 2020 г. в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» на месте заложенной ветеранами Полярной дивизии в 1991 году аллеи на проспекте Героев-североморцев.

– В 1991 году здесь был заложен камень, и вот почти через 20 лет, в год 75-летия победы, мы установили этот памятник, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Хочу поблагодарить всех, кто принимал в этом участие. Мемориал появился благодаря совместным усилиям общественных организаций, предприятий, учреждений, неравнодушных мурманчан, жителей Мурманской области, депутатов Совета депутатов и администрации города Мурманска.  Я уверен, что это место станет одним из самых любимых у мурманчан. 

Памятник представляет собой две фигуры воинов. Слева – фигура добровольца, справа – фигура кадрового красноармейца. Воины стоят плечом к плечу. За спинами воинов контуры Кольского полуострова с изображением элементов военной карты. Высота фигур воинов 3 метра, материал: бронза. 

Отливка памятника из бронзы производилась скульптором александром Арсентьевым в мастерской города-героя Смоленска. 

– Это образец воистину народного памятника, – сказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Важно, что открытие состоялось накануне Дня города в год юбилея Великой Победы. Таких памятных мест становится в городе все больше, но их не может быть слишком много, ведь необходимо хранить память о Великой Отечественной войне и передавать ее следующим поколения. 

Работы по благоустройству Аллеи Полярной дивизии выполнены в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды».  Здесь уложены асфальтовые дорожки, высажены новые растения, сделана современная детская площадка, установлены скамейки и урны. Для комфортного и безопасного отдыха появились современные системы наружного освещения и видеонаблюдения. 

– Самое главное, конечно, что сегодня на открытии присутствуют близкие родственники воинов Полярной Дивизии. В Мурманске живут еще семьи тех, кто защищал Мурманск. Я поздравляю всех мурманчан с этим великим событием, – рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, председатель общественной организации «Мурманск Город-Герой» Михаил Белошеев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  перед собравшимися также выступили ветеран Великой Отечественной войны Антонина Ивановна Баранцева, почётный гражданин Мурманска Владимир Горячкин, руководители города. Завершилась церемония возложением цветов к подножию мемориала.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Россия на кризисной развилке?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

NOUDIMON
27.09.20 08:27
Решение ожидаемое. Игра продолжается - одна рука оказывает соцподдержку, а друга забирает больше, чем сама поддержка.
Комментарий к новости:Тарифам дали добро расти!
KrapivinF
19.09.20 08:16
Дно ворот Арктики! Вот так и реализуется в Мурманске программа "Формирование комфортной городской среды". И таких злачных мест в Мурманске полно.
Комментарий к новости:Добро пожаловать в ад, или Городок для бездомных мурманчан
Георгий
17.09.20 22:00
Уважаемая редакция. По имеемой достоверной информации по состоянию на сегодняшний день упомянутый Вами в статье туристический проект "Порт Лиинахамари" был исключен из инвестиционного проекта "Террито
Комментарий к новости:В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Побочный эффект пандемии - за неделю выручка торговли упала на 20% из-за режима удалёнки-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 85 копеек, доллар – на 81 копейку-PRO Энергетику (18+)По итогам третьего квартала Кольская АЭС выработала более 6700 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 октября-PRO Нефть и газ (18+)Россия болезненно слезет с нефтяной иглы-PRO Законы (18+)МРОТ и прожиточный минимум собираются поднять за счёт медианного дохода и медианной заработной платы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика