В Мурманске открыт памятник воинам Полярной дивизии

В Мурманске в обновлённом сквере на проспекте Героев-Североморцев состоялось открытие памятника воинам Полярной дивизии. В торжественной церемонии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Монумент, автором которого стал мурманский скульптор Александр Арсентьев, представляет собой фигуры солдата и добровольца, выполненные с максимальной точностью в исторических деталях.

«В год памяти и славы мы по заслугам отмечаем тех героев, которые остановили фашистов на Севере. Которые при нехватке оружия, боеприпасов, в непонятно какой одежде сражались с элитными немецкими горнострелковыми частями и не отдали Мурманск врагу. Очень здорово, что инициатива создания этого памятника принадлежит самим мурманчанам. Мы всегда должны помнить о подвиге тех людей, которые сохранили нашу страну свободной. Должны соответствовать им своими действиями. Вечная слава героям!», – сказал в приветственном слове к участникам торжества губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Инициатива создания памятника солдатам и ополченцам героического соединения, остановившего гитлеровцев на подступах к Мурманску осенью 1941 г., принадлежит городской общественной организации «Мурманск – город-герой». К ней подключились другие общественные объединения, неравнодушные граждане, городские власти. Мемориал стал архитектурным центром сквера, обустроенного в 2020 г. в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» на месте заложенной ветеранами Полярной дивизии в 1991 году аллеи на проспекте Героев-североморцев.

– В 1991 году здесь был заложен камень, и вот почти через 20 лет, в год 75-летия победы, мы установили этот памятник, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Хочу поблагодарить всех, кто принимал в этом участие. Мемориал появился благодаря совместным усилиям общественных организаций, предприятий, учреждений, неравнодушных мурманчан, жителей Мурманской области, депутатов Совета депутатов и администрации города Мурманска. Я уверен, что это место станет одним из самых любимых у мурманчан.

Памятник представляет собой две фигуры воинов. Слева – фигура добровольца, справа – фигура кадрового красноармейца. Воины стоят плечом к плечу. За спинами воинов контуры Кольского полуострова с изображением элементов военной карты. Высота фигур воинов 3 метра, материал: бронза.

Отливка памятника из бронзы производилась скульптором александром Арсентьевым в мастерской города-героя Смоленска.

– Это образец воистину народного памятника, – сказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Важно, что открытие состоялось накануне Дня города в год юбилея Великой Победы. Таких памятных мест становится в городе все больше, но их не может быть слишком много, ведь необходимо хранить память о Великой Отечественной войне и передавать ее следующим поколения.

Работы по благоустройству Аллеи Полярной дивизии выполнены в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь уложены асфальтовые дорожки, высажены новые растения, сделана современная детская площадка, установлены скамейки и урны. Для комфортного и безопасного отдыха появились современные системы наружного освещения и видеонаблюдения.

– Самое главное, конечно, что сегодня на открытии присутствуют близкие родственники воинов Полярной Дивизии. В Мурманске живут еще семьи тех, кто защищал Мурманск. Я поздравляю всех мурманчан с этим великим событием, – рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, председатель общественной организации «Мурманск Город-Герой» Михаил Белошеев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, перед собравшимися также выступили ветеран Великой Отечественной войны Антонина Ивановна Баранцева, почётный гражданин Мурманска Владимир Горячкин, руководители города. Завершилась церемония возложением цветов к подножию мемориала.