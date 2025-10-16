Колледжи Кольского Заполярья приглашают на Единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет»В детсаду № 50 Мурманска будут заниматься с «особенными» детьми
В Мурманске открыт приём заявок на участие в проекте «Ряды»

Комитет по туризму Мурманской области объявляет о старте приёма заявок на участие в проекте по поддержке регионального бизнеса «Ряды». К участию приглашаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане, которые предлагают товары и услуги с северным колоритом.

«Ряды» – это не просто торговые точки на улице Воровского в Мурманске, это пространство, где заполярные предприниматели могут представить свои идеи в различных сферах – от гастрономии и ремёсел до современных креативных проектов.

«Проект «Ряды» зарекомендовал себя как успешный старт для малого бизнеса в сфере креативных индустрий. Сегодня это витрина талантов Мурманской области, продукция которой пользуется спросом как у жителей, так и у гостей региона», – отметил заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга комитета по туризму Мурманской области Денис Мальцев.

Приём заявок открыт до 21 октября на период с 14 ноября по 14 декабря 2025 года.

Количество мест ограничено. Участие в работе площадки обязательно для предпринимателей с пятницы по воскресенье с 12.00 до 20.00. В остальные дни недели участие осуществляется по желанию участника.

Набор на следующие периоды (с 19 декабря 2025 года по 11 января, с 16 января по 15 февраля и с 20 февраля по 22 марта 2026 года) будет объявлен дополнительно.

Ознакомиться с условиями участия и подать заявку можно на официальном сайте проекта.

Как отмечает региональный комитет по туризму, проект «Ряды» – это площадка для развития малого бизнеса и ремесленничества, направленная на повышение узнаваемости местных брендов и расширение предложения для жителей и гостей региона. Проект стартовал в июле 2025 года и призван раскрыть уникальность Заполярья через региональные продукты, ремесла и гастрономию, создав новое туристическое пространство в центре Мурманска. Организатор – комитет по туризму Мурманской области при содействии АНО «Центр городского развития Мурманской области».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555191/#&gid=1&pid=1

