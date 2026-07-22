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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.26 16:00

В Мурманске открыт приём заявок в новый состав Молодёжного совета

Открыт приём заявок в Молодёжный совет при администрации города Мурманска. К сотрудничеству приглашаются представители молодёжных объединений, профсоюзов, молодёжных советов предприятий, а также учебных заведений. Для участия необходимо подать заявление и копию протокола о выдвижении от организации.

Основная цель совета — взаимодействие между администрацией города Мурманска и общественными объединениями, для эффективной реализации молодёжной политики.

Положение и форма заявления размещены на сайте администрации города Мурманска в разделе «Структурные подразделения» — подраздел «Отдел по делам молодёжи и взаимодействию с общественными организациями» и в соцсети «ВК»  в группе Молодёжного совета.

Как сообщает администрация города Мурманска, заявки принимаются до 27 августа.

Адрес приёма документов: г. Мурманск, ул. Профсоюзов, 20, каб. 400. Телефон (8152) 45‑35‑57, e‑mail: odm@citymurmansk.ru. Время работы: пн.—чт. — с 9.00 до 17.30, пт. — с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед — с 13.00 до 14.00).

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32857&page=1

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