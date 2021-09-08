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Мурманская область. Арктика (16+)08.09.21 14:30

В Мурманске открыт самый северный в России памятник пожарному автомобилю

В Мурманске на территории пожарной части №4 на Верхнеростинском шоссе торжественно открыт памятник пожарному автомобилю. Чести стать монументом удостоился автомобиль АЦ-40 на шасси грузовика ЗИЛ-130 – испытанная «рабочая лошадка» заполярных огнеборцев. В церемонии открытия приняли участие почётные гости – заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексей Серко и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Сегодня мы на Мурманской земле открыли самый северный памятник пожарному автомобилю, посвящённый героической истории службы спасения, мужеству, отваге спасателей и пожарных. Профессии пожарного и спасателя – одни из самых почётных и опасных в мире, они требуют не только профессиональных навыков, но и стальной воли и способности забыть о себе во имя спасения человека. Ваша преданность своему благородному делу, высокая ответственность и профессионализм внушают спокойствие и уверенность в завтрашнем дне», – отметил замглавы МЧС, обращаясь к личному составу и гостям пожарной части.

Андрей Чибис, приветствуя собравшихся, подчеркнул, что памятник пожарному автомобилю – дань уважения людям, рискующим жизнью ради других.

«Мы часто относимся к работе пожарных и спасателей как к простому обыденному делу. Но стоит попробовать самому надеть спецодежду и хотя бы попытаться сделать то, что делают наши пожарные в условиях очень ограниченного времени и отсутствия видимости, - и ты понимаешь, насколько это тяжёлая и опасная профессия. От всей нашей Мурманской области благодарю вас за службу, за труд. Я очень рад, что мы можем себе позволить обновлять пар пожарных машин, оставляя старые в виде памятников», – сказал губернатор, пожелав пожарным, по традиции, сухих рукавов.

В постамент памятника была заложена «капсула времени» с посланием спасателям 2050 года.

Затем состоялась передача спасателям Мурманской области новой техники. Замминистра МЧС Алексей Серко передал сотрудникам ГУ МЧС РФ по Мурманской области ключи от двух пожарных автомобилей и спасательного катера. Губернатор Андрей Чибис вручил руководителям территориальных подразделений областного Управления ГО и ЧС ключи от трёх новых пожарных машин и двух снегоболотоходов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба получила из рук замминистра МЧС сертификат на более чем 50 учебно-методических комплектов «Основы безопасности жизнедеятельности» под научной редакцией Юлии Шойгу для 8-9-х классов.

Завершилось торжество спортивными состязаниями пожарных и учащихся профильных классов МЧС.

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