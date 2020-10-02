В Мурманске открыта новая скульптурная композиция «Паруса мечты»

Сегодня в сквере перед морским вокзалом Мурманска прошла торжественная церемония открытия новой скульптурной композиции с красивым названием «Паруса мечты». Он создан специалистами АО «Мурманский морской торговый порт» совместно с сотрудниками ЗАО «СММ». Автор проекта - скульптор Владимир Убасев (г. Москва). Возведение скульптуры - продолжение системной работы Сибирской угольной энергетической компании и Мурманского морского торгового порта по формированию комфортной городской среды в Мурманске.

Как рассказал директор по логистике АО «СУЭК» Денис Илатовский, выступивший инициатором проекта, рождение монумента стало продолжением работы Мурманского морского торгового порта по созданию современного облика припортовой территории. При этом образ памятника и его название выбраны не случайно. В начале ХХ века первые изыскатели, которые определяли место будущего порта на Мурмане, пришли сюда на паруснике, который назывался «Любовь».

«Получилась своеобразная перекличка времен. При этом мы хотели подарить Мурманску монумент, который мог бы олицетворять морской характер города, надежды и мечты горожан. И парусник точно выражает эти мысли и чувства. В итоге, все оказалось на своем месте. Мы надеемся, что «Паруса мечты» будут привлекать внимание и заряжать позитивом», - сказал Денис Илатовский.

««Паруса мечты» - это украшение сквера и города. Скульптура точно соответствует характеру города – морскому, элегантному и красивому», - отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев.

Памятник «Паруса мечты» представляет собой скульптурную композицию: парусник, выполненный из нержавеющей стали, волну, сделанную из литой бронзы и каменное основание. Общая высота конструкции составляет 7,3 метра. Все использованные материалы и конструкции выбраны с учетом погодных условий Крайнего Севера. Примечательно, что памятник установлен в том самом месте, где 105 лет назад был заложен Мурманский морской торговый порт.

«Мы не первый год благоустраиваем территорию перед морским вокзалом. В 2015 году силами Мурманского морского торгового порта в честь своего векового юбилея был реконструирован «Сквер портовиков». В 2018 году обновлен сквер перед Морским вокзалом. Сегодня сделан еще один шаг для того, чтобы наш город стал краше. Это подарок Мурманского морского торгового порта и Сибирской угольной энергетической компании всем мурманчанам в канун 104 дня рождения города», - отметил генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

«Спасибо Мурманском морскому торговому порту и Сибирской угольной энергетической компании за социальную поддержку. Наш совместный опыт говорит о том, что если есть хорошая идея и желание воплотить ее в жизнь, то все обязательно получится», - подчеркнул глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

Возведение нового объекта – это часть системной работы градообразующего предприятия по формированию комфортной городской среды и реализации социально значимых проектов, отправной точкой которой стало Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве АО «ММТП» и Администрации Мурманска. Тесное взаимодействие муниципальных властей с АО «ММТП» приносит видимые результаты.

В завершение торжественной церемонии были отмечены участники реализации проекта: Д. Илатовскому было вручено благодарственное письмо губернатора Мурманской области, А. Рыкованову - благодарственное письмо главы администрации города Мурманск. В свою очередь генеральный директор АО «ММТП» А. Рыкованов вручил благодарственные письма руководству ЗАО «СММ» и скульптору В. Убасеву.