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Мурманская область. Арктика (16+)22.02.23 15:45

В Мурманске открывается Международный фестиваль театральных коллективов «Грани — 2023»

С 22 по 26 февраля в Детской театральной школе города Мурманска пройдёт международный фестиваль — творческая лаборатория среди детских и молодёжных любительских театральных коллективов «Грани — 2023».

В этом году после перерыва, связанного с пандемией, и заочно-дистанционной работы, фестиваль возвращается к привычному, очному формату проведения.

Впервые фестиваль «Грани» состоялся в Мурманске 18 лет назад, в феврале 2005 года. За время своего существования он стал самым крупным событием в регионе для непрофессиональных молодежных театральных коллективов и индивидуальных артистов. За эти годы в нём приняло участие более 90 театральных самодеятельных коллективов из более чем 55 городов России, а также других стран. Количество участников превысило 3000 человек.

Как сообщает администрация города Мурманска, в этом году на фестивале выступят более 300 юных актеров и педагогов, представляющие 15 театральных коллективов из Мурманска и Мурманской области, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

В 2023 году в фестивале представлены 7 номинаций: «Драматический спектакль», «Музыкальный спектакль», «Кукольный спектакль», «Художественное слово», «Актёрская песня», «Игровая программа», «Театральная афиша».

Оценивать конкурсные работы будут эксперты, представляющие Союз театральных деятелей РФ, театральные вузы России, ведущие театры России и зарубежья.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24435&page=1

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