В Мурманске открывается новогодняя ярмарка «НаСевереТепло»

26 декабря начинает работу новогодняя ярмарка «НаСевереТепло». Мероприятие организовано по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

В самом центре города будет работать ёлочный базар, на прилавках торговых домиков разместятся изделия народных художественных промыслов, товары местных производителей, новогодние украшения, сувениры и подарки к Новому году. Также посетителям предложат горячие напитки, закуски и сладости.

Всего в ярмарке примут участие более 15 предпринимателей.

Для жителей и гостей города на одной из аллей сквера перед ДК Кирова организуют каток. Здесь же можно будет взять коньки напрокат.

Развлечения предусмотрены на любой возраст и вкус: качели, горки и фотозоны.

Ярмарка будет проходить в центре Мурманска на территории вблизи дома 11 по ул. Воровского с 26 декабря до 7 января 2021 года включительно.

Время работы новогодней ярмарки: ежедневно - с 11.00 до 19.00; 1 января 2021 года - с 13.00 до 18.00.