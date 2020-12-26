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Мурманская область. Арктика (16+)26.12.20 09:00

В Мурманске открывается новогодняя ярмарка «НаСевереТепло»

26 декабря начинает работу новогодняя ярмарка «НаСевереТепло». Мероприятие организовано по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

В самом центре города будет работать ёлочный базар, на прилавках торговых домиков разместятся изделия народных художественных промыслов, товары местных производителей, новогодние украшения, сувениры и подарки к Новому году. Также посетителям предложат горячие напитки, закуски и сладости.

Всего в ярмарке примут участие более 15 предпринимателей.

Для жителей и гостей города на одной из аллей сквера перед ДК Кирова организуют каток. Здесь же можно будет взять коньки напрокат.

Развлечения предусмотрены на любой возраст и вкус: качели, горки и фотозоны.

Ярмарка будет проходить в центре Мурманска на территории вблизи дома 11 по ул. Воровского с 26 декабря до 7 января 2021 года включительно.

Время работы новогодней ярмарки:  ежедневно - с 11.00 до 19.00;  1 января 2021 года - с 13.00 до 18.00.

Комментарии

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Павел
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Когда же вы нажретесь , на простых людях выехать хотите.
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