В Мурманске открывается ярмарка «На Севере - Тепло!»

В эту субботу, 24 декабря, начнёт работу предновогодняя ярмарка «На Севере - Тепло!»

В торговых домиках и фудтраках на улице Воровского областного центра можно будет приобрести сувениры и подарки к праздникам, деликатесы к новогоднему столу и стритфуд. До 31 декабря там же будет работать ёлочный базар.

Маленьких северян ждет сказочная ледяная горка, качели, а также развлекательная программа.

Ярмарка будет проходить на территории вблизи дома 11 на улице Воровского с 24 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно.