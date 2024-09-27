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Мурманская область. Арктика (16+)27.09.24 08:45

В Мурманске открываются две фотовыставки в преддверии годовщины воссоединения новых регионов с Россией

30 сентября 2022 года был подписан договор о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Жители освобождённых регионов сами определили свой политический и гражданский статус, проголосовав за вхождение в состав России в ходе референдума.

В преддверии годовщины этого исторического события две фотовыставки откроются для северян в Мурманске.

27 сентября в 15.30 состоится торжественное открытие выставки «НАШИ» Е. Анненковой в холле 3-го этажа Мурманской областной научной библиотеки. Как сообщает vk.com/murmanculture, на церемонии открытия выступят исполнитель Александр Кочич из Сербии и поэт Светлана Дорошко из Луганска.

Репортажная съёмка посвящена судьбам и историям людей, оказавшихся в центре текущих событий. На фотографиях запечатлены бойцы СВО, волонтёры и местные жители. Каждое изображение — это не только момент, запечатлевший эмоции и переживания, но и свидетельство силы духа и единства.

Выставка будет доступна для посещений по 13 октября. Вход свободный. (6+)

28 сентября в 13.00 состоится торжественное открытие фотовыставки «Донбасс и Новороссия» Русского географического общества и РИА «Новости» в отделе электронных ресурсов Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. На открытии прозвучат песни сербского барда Александра Кочич, стихи в исполнении поэтов Луганска, участников форум-фестиваля поэтической песни и литературы малых форм «Капитан Грей».

На экспозиции будут представлены фотографии с изображением природы Донбасса, исторических и культурных мест.

Выставка будет доступна для посещений по 14 октября. Вход свободный. (6+)

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280777%2Falbum-139605315_00%2Frev

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