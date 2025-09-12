В Мурманске открываются грибные «Ряды»

12 сентября в Мурманске откроется сезонная ярмарка, где все желающие смогут продать собранные дикорастущие грибы и ягоды. Ярмарка будет работать в пространстве «Ряды» на ул. Воровского с пятницы по воскресенье с 12 до 20 часов.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и правилами рыночной торговли к продаже разрешены исключительно свежие, непереработанные грибы и ягоды, собранные в текущем сезоне. Это позволяет обеспечить необходимый визуальный контроль качества. Как отмечает комитет по туризму Мурманской области, реализация продукции в переработанном виде (маринованной, соленой, сушеной, консервированной) строго запрещена.

Для участия в ярмарке в качестве продавца необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Торговля осуществляется на безвозмездной основе, арендная плата за место взиматься не будет. Требований к объёму реализуемых продуктов нет. Напомним, что разрешено продавать излишки грибов и ягод, собранных для собственных нужд.

Обращаем внимание северян на необходимость тщательной кулинарной обработки грибов перед их употреблением.