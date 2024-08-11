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Мурманская область. Арктика (16+)11.08.24 10:00

В Мурманске открываются новые детские площадки

Современные игровые и спортивные комплексы появляются этим летом во всех округах областного центра в рамках плана «На Севере – Жить!».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, открытие одной из детских площадок по адресу: ул. Привокзальная, 20 посетил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Благоустройство именно этой территории мурманчане выбрали сами этой весной во время всероссийского голосования. Инициатива собрала 3180 голосов. И неудивительно: раньше здесь стояли одинокие лавочки и небольшая горка, игровые формы устарели.

Проект реализован АНО «Центр городского развития Мурманской области», при поддержке АО «Мурманский морской торговый порт» было закуплено новое оборудование для площадки. Обновленная игровая зона включает детский комплекс «Замок», песочницу, качель для малышей с подвесом «Гнездо», качалки. Покрытие выполнено из каучуковой крошки ярко зелёного цвета.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28253&page=1

 

Комментарии

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Последние комментарии

SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
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Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
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