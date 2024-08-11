В Мурманске открываются новые детские площадки

Современные игровые и спортивные комплексы появляются этим летом во всех округах областного центра в рамках плана «На Севере – Жить!».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, открытие одной из детских площадок по адресу: ул. Привокзальная, 20 посетил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Благоустройство именно этой территории мурманчане выбрали сами этой весной во время всероссийского голосования. Инициатива собрала 3180 голосов. И неудивительно: раньше здесь стояли одинокие лавочки и небольшая горка, игровые формы устарели.

Проект реализован АНО «Центр городского развития Мурманской области», при поддержке АО «Мурманский морской торговый порт» было закуплено новое оборудование для площадки. Обновленная игровая зона включает детский комплекс «Замок», песочницу, качель для малышей с подвесом «Гнездо», качалки. Покрытие выполнено из каучуковой крошки ярко зелёного цвета.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28253&page=1