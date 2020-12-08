В Мурманске открываются XVI Трифоновские образовательные чтения

9 декабря в Мурманске состоится открытие ХVI Трифоновских образовательных чтений – регионального этапа XVIX Международных Рождественских образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».

Мероприятие организовано министерством образования и науки Мурманской области совместно с Мурманской митрополией.

Во время работы секций участники обсудят приобщение дошкольников к исторической и культурной памяти народа, методические аспекты преподавания на уроках истории, вопросы сохранения духовных традиций народов России; историческое наследие и образы защитников Руси в литературе и искусстве.

На пленарном заседании чтений состоится подписание соглашений о сотрудничестве между министерством образования и науки Мурманской области и Мурманской и Североморской епархиями, а также обсуждение планов совместных действий на 2020-2023 годы.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, с учётом ограничений в условиях пандемии чтения пройдут с использованием дистанционных образовательных технологий. Трансляция мероприятия будет организована в группе регионального института развития образования. Начало в 12.00.