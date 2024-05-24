В Мурманске отмечают День славянской письменности и культуры

В торжественном митинге на площади Первоучителей перед зданием областной универсальной научной библиотеки приняли участие первый заместитель председателя областной Думы Владимир Мищенко, депутат Михаил Белошеев.

Обращаясь к организаторам и участникам мероприятия, Владимир Мищенко отметил, что сегодня хороший повод вспомнить о наших крепких просветительских корнях, о родстве славянских языков и культур, о добрых христианских традициях:

— Более одиннадцати веков назад создатели азбуки святые Кирилл и Мефодий открыли нам путь к просвещению и укреплению взаимопонимания между людьми. Издревле этих святых считали покровителями учителей и учащихся. Чествование памяти первоучителей в нашей стране уходит корнями в глубокое прошлое и лишь в 1986 году праздник был возрождён. Мы с гордостью отмечаем, что это событие произошло именно в Мурманске по инициативе нашего земляка, писателя, общественного деятеля Виталия Семёновича Маслова. Спустя пять лет праздник стал государственным и сейчас День славянской письменности и культуры отмечает вся наша страна вместе с народами Болгарии, Сербии, Белоруссии, Словакии и другими.

Парламентарий поздравил присутствующих с праздником, подчеркнув, что родной язык нужно беречь и уважать, пожелал добра и благополучия.

В рамках митинга состоялось традиционное награждение победителей конкурса костюмов на тему «Творчество русских писателей».

В завершение участники мероприятия возложили цветы к подножию памятника братьям Кириллу и Мефодию.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/085/s67i6ce2v8b8soevrrquomh6pmsqpj6q.JPG