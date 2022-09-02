В Мурманске отметили 107-летие со дня рождения Мурманского морского торгового порта

В Мурманском морском торговом порту прошёл торжественный митинг, посвященный 107-летию со дня рождения предприятия. Поздравляя собравшихся, исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов, выразил искреннюю благодарность ветеранам предприятия и тем, кто сейчас трудится в Мурманском морском торговом порту.

«Поздравляю наше родное предприятие с очередной вехой – 107 лет. Это гордость нашего региона. Хочу поблагодарить каждого работника за ваш труд! Мы реализуем много важных проектов. Один из них – подготовка ребят в транспортно-логистическом классе гимназии № 8 Мурманска и специалистов в сфере логистики в Мурманском арктическом государственном университете. И когда смотришь в лица ребят, которые хотят работать в порту, то понимаешь, что мы не зря делаем свое дело. С праздником! Всем – здоровья, тепла, уюта и новых успехов!», - сказал исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

В рамках торжественного собрания работникам предприятия были вручены награды Министерства транспорта и дорожного хозяйства, благодарности Губернатора и Главы муниципального образования г. Мурманск. Также памятных дипломов были удостоены сотрудники, портреты которых размещены на обновленной Доске почёта АО «ММТП» и победители конкурса «Чистый порт».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249843%2Fwall-149919532_2728