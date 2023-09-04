В Мурманске отметили 108-летие Мурманского морского торгового порта

1 сентября перед центральной проходной старейшего предприятия областного центра прошёл торжественный митинг, посвящённый этому событию.

«От всего сердца поздравляю ветеранов предприятия, каждого портовика, партнёров и всех жителей Мурманска с очередным этапом нашего общего развития. Желаю крепкого здоровья, профессионального и семейного счастья и благополучия! Добрых свершений и новых побед!», - обратился к собравшимся исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

От имени правительства региона руководителей и сотрудников АО «Мурманский морской торговый порт» со 108-летием поздравила министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

«Торговый порт – значимое предприятие для нашего края, и история становления Мурманска неразрывно связана с этим предприятием. Мне очень приятно поздравить вас сегодня с такой датой, пожелать всем сотрудникам здоровья, потому что за успехами работы предприятия всегда стоит трудовой коллектив. Предприятию желаю процветания, стабильности и реализации всех проектов», – подчеркнула Юлия Полиэктова.

По итогам работы за 8 месяцев 2023 года и в связи с празднованием 108-летия со дня основания Мурманского морского торгового порта в рамках торжественного мероприятия сотрудники предприятия были отмечены различными наградами.

Благодарностью министра транспорта Российской Федерации награждены: слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин комплекса механизации Александр Первухин, начальник грузового склада грузового района №1 Анна Самойлова, заместитель финансового директора Елена Фёдорова, докер-механизатор УКБ № 2 Андрей Долгополов, инженер отдела транспортно-экспедиторской конторы Татьяна Кошкина.

Знак отличия губернатора Мурманской области «Почётный наставник» получили: электрогазосварщик портовых мастерских Армен Гришин, начальник складского хозяйства грузового района №2 Елена Малашевская, слесарь-сантехник 5 разряда участка по обслуживанию систем тепловодоснабжения и пылеподавления ПКЭ Сергей Марченков, слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин комплекса механизации Дмитрий Матюшко, машинист бульдозера грузового района №1 Юрий Парамзин.

За безупречную работу и добросовестный труд, выполнение на высоком уровне трудовых обязанностей на Доске почёта АО «ММТП» размещены фотопортреты следующих работников: докера-механизатора УКБ №2 Тахир Амир оглы Алиева, инженера экспортно-импортного отдела транспортно-экспедиторской конторы Ирины Аникиной, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования производственного комплекса энергоснабжения Павла Видлера, дежурного стрелочного поста дирекции железнодорожного транспорта Елены Воловик, ведущего инженера коммерческого отдела Татьяны Герасимчук, начальника финансового отдела Ольги Грамашовой, водителя автомобиля автохозяйства Сергея Груздева, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования БТО №8 комплекса механизации Олега Давыдова, электрогазосварщика БТО №7 комплекса механизации Сергея Дедицкого, ведущего специалиста отдела закупок службы материально-технического снабжения Галины Еремеевой, водителя погрузчика бригады №29 Сергея Ермашова, инспектора по работе с кадрами комплекса механизации Ольги Зайцевой, табельщика группы учета рабочего времени дирекции по персоналу Елены Зыковой, машиниста тепловоза дирекции железнодорожного транспорта Романа Казакова, докера-механизатора УКБ №1 Юрия Карпова, электромеханика связи службы информационных технологий, связи и автоматизации Ольги Лесохиной, начальника складского хозяйства грузового района №2 Елены Малашевской, кладовщика складской группы грузового района №1 Сауле Маслак, докера-механизатора УКБ №2 Николая Могилева, водителя погрузчика портовых мастерских Ильнура Нургаянова, рабочего по стирке и ремонту спецодежды комплекса социально-бытового обеспечения Татьяны Прыгуновой, диспетчера грузового района №2 Сергея Растопчина, оператора котельной ПКЭ Евгения Стерлягова, газорезчика участка по ремонту технологического оборудования портовых мастерских Вячеслава Шмаголы.

Почётной грамотой АО «Мурманский морской торговый порт» были отмечены: докер-механизатор УКБ №2 Евгений Артищев, инженер-технолог комплекса технологического обеспечения Дмитрий Артеменок, инженер по расчетам группы расчета наряд-заданий на ПРР дирекции по персоналу Анастасия Бирюкова, докер-механизатор УКБ №2 Андрей Борецкий, дежурный стрелочного поста дирекции железнодорожного транспорта Татьяна Графцева, слесарь-сантехник производственного комплекса энергоснабжения Сергей Зюськин, инженер-электроник службы информационных технологий, связи и автоматизации Валерий Зябко, экономист по бухгалтерскому учёту комплекса механизации Наталья Иванова, старший механик комплекса механизации Александр Ирикин, электрогазосварщик участка по ремонту грейферов портовых мастерских Алексей Клюшник, начальник отдела экономической безопасности дирекции по общим вопросам Николай Костылев, инженер по подготовке кадров учебно-курсового комбината дирекции по персоналу Татьяна Кравцова, кладовщик складской группы грузового района №1 Лилия Куприянцева, станочник широкого профиля участка механической обработки портовых мастерских Михаил Максимчук, машинист тепловоза дирекции железнодорожного транспорта Михаил Мельников, слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин БТО №4 комплекса механизации Илья Поташев, кладовщик складской группы грузового района №2 Валентина Савенок, заведующий отделом информационного и документального обеспечения Инна Смирнова, старший инженер производственного комплекса энергоснабжения Виктор Стародуб, старший инженер по железнодорожным операциям дирекции железнодорожного транспорта Евгений Стромкин, старший диспетчер грузового района №1 Андрей Терентьев, начальник складского хозяйства грузового района №1 Максим Терещенко, инженер экспортно-импортного отдела транспортно-экспедиторской конторы Оксана Терпугова, техник-лаборант лаборатории по охране окружающей среды и химического анализа Валентина Туркина, оператор технологических установок УКБ №13 Антон Хитров.

Особые слова благодарности были адресованы Лилии Куприянцевой, которая 45 лет назад пришла работать в порт тальманом. Сейчас Лилия Владимировна – профессионал складского дела и является наставником для молодых работников. В связи с юбилеем со дня рождения и 45-летием работы в ММТП в знак уважения за многолетний добросовестный труд и активное участие в сохранении традиций предприятия она была награждена Почётной грамотой ММТП и памятным подарком. Также в связи с юбилеем со дня рождения и 30-летием работы в Мурманском морском торговом порту, за многолетний добросовестный труд и активное участие в сохранении традиций предприятия памятным подарком был награжден докер-механизатор УКБ №1 Юрий Карпов.

Благодарственные письма Мурманского морского торгового порта были вручены: экономисту отдела экономики и тарифов Алёне Ивановой, рабочему по ремонту и обслуживанию зданий и сооружений турбазы «Теремок» Александру Рындычу, экономисту финансового отдела Валентине Хлибович.

Все отмеченные сотрудники получили премии.

Помимо сотрудников предприятия, на торжественной церемонии были отмечены и партнёры АО «ММТП». За длительное и плодотворное сотрудничество и организацию захода балкера «Beks Brown» в порт Мурманск от коллектива АО «ММТП» была выражена благодарность лоцманской службе Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт». Памятные знаки были вручены начальнику лоцманской службы Дмитрию Чернушкину.

В завершение торжественной церемонии по традиции, появившейся в прошлом году, представители Волонтёрского движения АО «ММТП» угостили портовиков праздничным тортом.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457252827%2Falbum-149919532_296142690