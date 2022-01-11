В Мурманске отметили 80-летие со дня прибытия первого союзного конвоя

Ровно 80 лет назад, 11 января 1942 года, в Мурманск прибыл первый союзный конвой PQ-7 с грузами для воюющей страны. В годы Великой Отечественной войны в результате вражеских налётов погибли на трудовом посту более сотни мурманских портовиков, свыше 300 получили ранения.

Участники в сопровождении военного оркестра колонной прошли от здания управления ММТП к памятнику погибшим портовикам на площади у морского вокзала, где состоялся митинг.

Выступая перед собравшимися, губернатор Мурманской области Андрей Чибис напомнил, что именно через северные порты – Мурманск и Архангельск – прошла четверть всех поставок в СССР по ленд-лизу.

«Переоценить подвиг мурманчан, работников порта невозможно. В годы войны в Мурманском морском торговом порту было обработано более двух миллионов тонн грузов. Эта работа проходила в условиях постоянных налётов вражеской авиации. Рискуя жизнью, погибая, портовики, жители Мурманска спасали родную страну. Нужно всегда помнить о том подвиге, который совершался не только на фронте, но и в тылу. Будем гордиться им, будем достойны тех людей, которые этот подвиг совершили!», – подчеркнул глава региона.

Спикер областной Думы Сергей Дубовой отметил, что 80-летие прихода первого конвоя в Мурманск – дата, знаковая для всей страны.

«Сегодня мы отдаём дань памяти морякам, которые в сложных условиях вели сюда суда, морякам Северного флота, которые охраняли транспорты, и, конечно, работникам Мурманского морского торгового порта. Мы представляем, в каких тяжелых условиях они работали, и склоняем головы перед их мужеством», – сказал Сергей Дубовой.

Депутат Государственной Думы, член думского комитета по обороне Татьяна Кусайко напомнила собравшимся о роли солидарности стран Антигитлеровской коалиции в разгроме общего врага.

«Это очень важная дата не только для нашей страны, но и для всего мирового сообщества. Наверное, слова одного из участников северных конвоев о том, что в те годы у нас было одно на всех море, говорит о многом. Мы не можем забывать тот вклад, который был сделан здесь для приближения Победы», – отметила парламентарий.

О масштабе работы, которые велась в те дни в Мурманском морском торговом порту, Мурманске и Мурманской области, о героизме и самоотверженности всех к ней причастных свидетельствуют воспоминания очевидцев и исследования историков. В частности, в книге Павла Фёдорова «Россия, окружённая водой» приводятся воспоминания лебедчицы ММТП Марии Ивановны Вагановой (1914-1993), которая вспоминала, что «...после того, как Мурманский порт начал принимать союзные транспорты со стратегическими грузами, стала призывать портовиков не покидать рабочие места во время бомбардировок, чтобы не останавливать погрузо-разгрузочных работ. И не оставляла причал сама». В феврале 1943 года, находясь на судне перед погрузкой, она была тяжело ранена. Осколки вонзились в её тело, перебили кисти рук. Врачи спасли ей жизнь, но не смогли полностью вернуть здоровье. Не совсем вылечившись, Мария Ивановна вернулась на работу в порт. За мужество она была награждена орденом Ленина. В числе первых ей присвоено звание «Почётный гражданин города Мурманска».



Первый секретарь Мурманского обкома партии Максим Старостин писал 9 января 1942 года в своем «Дневнике войны», что в порт приехали 2000 человек - грузчиков, а 10 января в 12 часов 30 минут в Мурманск спецпоездом приехал И.Д. Папанин, а с ним — «целый штат приёмщиков, уполномоченный Наркомвнешторга и другие». 12 января 1942 года он отметил, что: «Папанин говорил с Микояном по вопросу разгрузки кораблей. Я выпросил у тов. Микояна для Мурманска 200 тонн сахара и 50 автомашин для армии. Запросили разрешения взять для обороны порта 50 самолётов-истребителей типа «Харрикейн», три зенитные батареи, а также посуду и ватники для обеспечения грузчиков».

Исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов сравнил подвиг мурманских портовиков с героизмом солдат на передовой.

«Мурманские портовики, которые встречали караваны судов, продемонстрировали беспрецедентный трудовой героизм. Причалы Мурманского морского торгового порта фактически стали передовой линией фронта. Мы помним об этом, а значит, подвиг героев Великой Отечественной войны остаётся частью нашей сегодняшней жизни!» - подчеркнул исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

В рамках памятных мероприятий состоялся торжественный митинг у памятника портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войн. К постаменту были возложены цветы, а в завершение церемонии с буксира АО «МАСКО» на воду были спущены венки.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247610%2Fwall-149919532_2326