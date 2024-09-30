В Мурманске отметили День воссоединения Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией

Праздник прошел в сквере на улице Ленинградской в формате торжественного митинга-концерта. На сцене выступили вокальные и хореографические коллективы и солисты города Мурманска.

Также мурманчане приняли участие в традиционной акции - развернули огромный триколор.

Днём у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» состоялся патриотический флешмоб. В честь Дня воссоединения Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией мурманская молодёжь выстроилась в слово «Родина».

В мероприятии приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, депутаты и сотрудники аппарата Думы, представители правительства области, общественных организаций, горожане.

- Сегодня жители Мурманской области, как и вся страна, отмечают поистине историческое событие – воссоединение Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Россией, - отметил Сергей Дубовой. - Жители этих регионов никогда не отделяли себя от России. Мы были и останемся единой страной, которая чтит традиции, знает и гордится своей историей, культурой, готова защищать своё будущее, своих граждан.

Несмотря на расстояние, которое отделяет наш северный край от этих регионов, мы все время рядом. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать жителей новых территорий. Уверен, и далее сообща мы справимся с любыми трудностями.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28562&page=1