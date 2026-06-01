В Мурманске отметили День защиты детей

Праздничные мероприятия состоялись сразу на нескольких площадках в разных районах заполярной столицы — и везде царила атмосфера радости, смеха и волшебства. Юные мурманчане и их родители получили массу ярких впечатлений.

На площадке перед ДК им. С.М. Кирова прошёл фестиваль детства и юности «Фестиваль «Движения Первых». В рамках флешмоба «Мой мыльный Мурманск» от МАУ МП «Молодёжь51» в воздух одновременно поднялись сотни мыльных пузырей. В программе фестиваля ребята поучаствовали праздник «Самый детский день», посетили интерактивные площадки и мастер‑классы, веселились в игровой программе. Как отметил директор МАУ МП «Молодёжь51», член Общественной палаты Мурманской области, несмотря на прогноз погоды, решение провести акцию в День защиты детей в рамках фестиваля «Движения Первых» оказалось удачным. Но на этом организаторы не остановятся - в планах провести еще один флешмоб, уже в День молодёжи.

Одновременно в детском городке «Сказка» развернулась увлекательная игровая и концертная программа, работали интерактивные площадки, а главным событием стал костюмированный спектакль — всё это превратило пространство в настоящий мир творчества и фантазии для ребят.

Не меньшей популярностью пользовалась зона отдыха в районе ручья Чистого, ставшая площадкой для смелых испытаний. Здесь юные мурманчане приняли участие в командной эстафете с разнообразными станциями: «Богатырская застава», викторина по ПДД «Дорожная азбука», «Первая помощь», полоса препятствий, игра «Городки» и станция «Юный оружейник». Дополнили программу выступления циркового коллектива — гости с восторгом наблюдали за артистами и заряжались позитивными эмоциями. Гостями праздника также стали депутат Мурманской областной Думы Михаил Белошеев и депутат Совета депутатов города Мурманска Алена Веко.

После обеда праздник продолжился в районе Росляково у ДК «Судоремонтник». Гостей ждала ярмарка сладостей, игровые площадки, эстафеты и конкурсы. Завершилась программа концертом с исполнением любимых детских песен — подпевали и дети, и взрослые, создавая по‑настоящему тёплую и дружную атмосферу. С приветственным словом к ребятам выступила депутат Совета депутатов города Мурманска, заведующая детским садом №46 Ирина Матвеева.

