В Мурманске отметили День знаний

Сегодня на площади Пять Углов состоялось народное гулянье «Мурманск — город сладкоежек», посвящённое встрече нового учебного года. Поздравил школьников глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

— Надеюсь, что вы отлично отдохнули летом и теперь готовы учиться с интересом и удовольствием. Школьные годы — прекрасная пора, которая запомнится на всю жизнь, — сказал Юрий Сердечкин. — Успехов в учёбе, веры в себя и ярких моментов!

Как сообщает администрация города Мурманска, на главной сцене юным зрителям не давали заскучать весёлые аниматоры. Также с интересными номерами выступили ученики Детской театральной школы, Детской школы искусств №4, Детской музыкальной школы №1 им. А.Н. Волковой, творческий коллектив ДК «Первомайский», воспитанники Центра досуга и семейного творчества.

В центре города работали площадки, на которых проводились восемь уроков. Главным событием праздника стал сладкий подарок — мороженое.

Отметим, что в этом году впервые сядут за школьные парты около 3,5 тысячи юных мурманчан.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25633&page=1