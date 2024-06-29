В Мурманске отметили лучших представителей молодёжи

В пространстве «СОПКИ.21А» в преддверии Дня молодёжи состоялась церемония чествования молодых мурманчан и работников сферы молодёжной политики города.

55 специалистов по работе с молодёжью и ребят, в число которых вошли волонтёры, члены Молодёжного совета при администрации города и Мурманского городского студенческого совета, были отмечены благодарностями главы администрации города Мурманска, благодарственными письмами главы муниципального образования, главы администрации областного центра, городского комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи.

— Отдельно хочу поблагодарить ребят-волонтёров национального проекта «Жильё и городская среда» за помощь мурманчанам в участии в голосовании за объекты благоустройства, — сказала заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко во время церемонии награждения.

Как сообщает администрация города Мурманска, ежегодно учреждениями молодёжной политики областного центра реализуется более 7000 мероприятий, направленных на профилактику негативных явлений и популяризацию здорового образа жизни, патриотических, досуговых, культурных и других. Лекции, акции, мастер-классы, занятия и конкурсы ежедневно проводятся в молодёжных центрах и на различных городских площадках.

Самые яркие события минувшего года — традиционный Кубок Арктики по «Что? Где? Когда?», конкурс «Студент года», проект «Студенческая среда» и другие.

— Сотрудники наших городских молодёжных центров, Дома молодёжи вносят огромный вклад в то, чтобы ребята могли интересно и с пользой проводить время в Мурманске. На их плечах лежит организация масштабных событий, конкурсов и фестивалей, которые прославляют наше Кольское Заполярье на всю страну. Так, уже второй год подряд городу-герою оказана честь стать одной из площадок проведения Всероссийского фестиваля Росмолодёжи. 29 июня праздник будем отмечать на площади Пять Углов, — напомнил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27865&page=1