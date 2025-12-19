В Мурманске отметили лучших сотрудников полиции

18 декабря в областном центре на площади перед ДКиНТ им. С.М. Кирова состоялось построение комплексных сил полиции города Мурманска. Участие в мероприятии принял заместитель главы города Мурманска Валентин Спичка.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий уровень профессиональной подготовки, активное участие в обеспечении охраны общественного порядка при проведении культурно-массовых мероприятий на территории заполярной столицы благодарственными письмами главы города Мурманска отмечены капитан полиции Андрей Кочегаров и подполковник полиции Камил Махмудов.

Кроме того, по ежегодной традиции денежными сертификатами были поощрены 14 наиболее отличившихся сотрудников полиции, а также 4 граждан, принимавших активное участие в охране общественного порядка.

