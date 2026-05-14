В финале Всероссийской олимпиады школьников у юных северян – две победы и четыре призовых местаНа территории Мурманской области с 15 мая устанавливается пожароопасный сезон
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.05.26 10:15

В Мурманске отметили Международный день медицинской сестры и наградили лучших специалистов отрасли

В Мурманске состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Международному дню медицинской сестры. Губернатор Андрей Чибис лично поздравил работников здравоохранения, подчеркнув их неоценимый вклад в развитие медицины региона и сохранение здоровья северян. В знак признания профессиональных заслуг медицинские сестры были отмечены Почётными грамотами и Благодарственными письмами главы региона за многолетний добросовестный труд.

Специалисты среднего звена традиционно остаются самой многочисленной и востребованной категорией работников. Именно на них ложится основной объем ежедневной ответственной работы в процедурных кабинетах, операционных блоках, реанимационных и палатных отделениях.

«Работники со средним медицинским образованием — это основные силы нашего здравоохранения. В регионе трудятся около 6 тысяч таких специалистов, из которых более 4 тысяч — непосредственно медицинские сёстры и братья. Кадровый вопрос для нас в приоритете, поэтому со стороны региона оказывается комплексная поддержка. С 2024 года на базе медицинского колледжа мы ведем подготовку в рамках федерального проекта «Профессионалитет», где сейчас обучается без малого 380 студентов. За счёт регионального правительства, помимо 20 действующих мер поддержки, для студентов введены повышенные стипендии. И всё это уже даёт результаты», — подчеркнул заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Важной частью мероприятия стало подведение итогов областного конкурса профессионального мастерства «Лучшая медицинская сестра в педиатрии». В этом году за это звание боролись 42 участника, представлявших восемь медицинских организаций Мурманской области.

Конкурсные испытания включали в себя три этапа: проверку теоретических знаний в формате компьютерного тестирования, демонстрацию практических навыков в симулированных условиях и защиту творческих проектов, посвященных эффективному взаимодействию в профессиональной среде. Жюри оценивало не только теоретическую подготовку, но и умение находить подход к маленьким пациентам и их родителям.

По результатам всех испытаний определены победители конкурса. Первое место завоевала Ксения Владимировна Жаркова, медицинская сестра Оленегорской ЦРБ. Второе и третье призовые места заняли представительницы Мурманской областной детской клинической больницы: второе место было присуждено Ирине Юрьевне Ощепковой, а почётное третье место заняла Елена Вениаминовна Мокина.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567557/#&gid=1&pid=1

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru рассказал, на каких условиях должны работать удалёнщики этим летом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире13:00«Снайперы. Любовь под прицелом». Художественный сериал, 7 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рынок страхования в Мурманской области вырос на четверть-PRO Валюту (16+)Курс доллара США незначительно меняется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Больше трети подъездов в многоквартирных домах Мурманской области приведены в порядок-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу по социальной защите участников специальной военной операции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять