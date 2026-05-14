В Мурманске отметили Международный день медицинской сестры и наградили лучших специалистов отрасли

В Мурманске состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Международному дню медицинской сестры. Губернатор Андрей Чибис лично поздравил работников здравоохранения, подчеркнув их неоценимый вклад в развитие медицины региона и сохранение здоровья северян. В знак признания профессиональных заслуг медицинские сестры были отмечены Почётными грамотами и Благодарственными письмами главы региона за многолетний добросовестный труд.

Специалисты среднего звена традиционно остаются самой многочисленной и востребованной категорией работников. Именно на них ложится основной объем ежедневной ответственной работы в процедурных кабинетах, операционных блоках, реанимационных и палатных отделениях.

«Работники со средним медицинским образованием — это основные силы нашего здравоохранения. В регионе трудятся около 6 тысяч таких специалистов, из которых более 4 тысяч — непосредственно медицинские сёстры и братья. Кадровый вопрос для нас в приоритете, поэтому со стороны региона оказывается комплексная поддержка. С 2024 года на базе медицинского колледжа мы ведем подготовку в рамках федерального проекта «Профессионалитет», где сейчас обучается без малого 380 студентов. За счёт регионального правительства, помимо 20 действующих мер поддержки, для студентов введены повышенные стипендии. И всё это уже даёт результаты», — подчеркнул заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Важной частью мероприятия стало подведение итогов областного конкурса профессионального мастерства «Лучшая медицинская сестра в педиатрии». В этом году за это звание боролись 42 участника, представлявших восемь медицинских организаций Мурманской области.

Конкурсные испытания включали в себя три этапа: проверку теоретических знаний в формате компьютерного тестирования, демонстрацию практических навыков в симулированных условиях и защиту творческих проектов, посвященных эффективному взаимодействию в профессиональной среде. Жюри оценивало не только теоретическую подготовку, но и умение находить подход к маленьким пациентам и их родителям.

По результатам всех испытаний определены победители конкурса. Первое место завоевала Ксения Владимировна Жаркова, медицинская сестра Оленегорской ЦРБ. Второе и третье призовые места заняли представительницы Мурманской областной детской клинической больницы: второе место было присуждено Ирине Юрьевне Ощепковой, а почётное третье место заняла Елена Вениаминовна Мокина.

