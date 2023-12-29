В Мурманске отметили наиболее отличившихся сотрудников полиции

Вчера на улице Ленинградской состоялся очередной общегородской инструктаж комплексных сил полиции. В мероприятии, на котором были отмечены наиболее отличившиеся сотрудники полиции, принял участие заместитель главы администрации города Мурманска Евгений Магомаев.

— Мужество, храбрость и честность всегда остаются эталонными качествами для сотрудников полиции. И правоохранители города Мурманска — блестящее тому подтверждение. Желаю вам успехов в службе, крепкого здоровья и благополучия и поздравляю с наступающим 2024 годом! — обратился Евгений Магомаев к полицейским.

14 сотрудников правоохранительных органов были поощрены денежными сертификатами от администрации города Мурманска. Кроме того, за активную гражданскую позицию и помощь полицейским в охране общественного порядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий в городе Мурманске и профилактику телефонного и интернет-мошенничества четыре представителя добровольных народных дружин были также награждены денежными сертификатами.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26441&page=1