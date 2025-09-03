7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»6 сентября в городе-спутнике Кольской АЭС пройдёт «Забег атомных городов»
В Мурманске отметили наиболее отличившихся сотрудников полиции

Вчера, 2 сентября, в центре города-героя состоялся ежегодный общегородской инструктаж комплексных сил полиции. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился генерал-майор полиции Алексей Веселовский.

— Охрана общественного порядка всегда являлась важнейшим направлением в деятельности органов внутренних дел. Высокий профессионализм, выдержка и самоотдача — без которых невозможно оправдать доверие общества. В непростое для страны время сотрудники органов внутренних дел Мурманской области подтверждают свой высокий профессионализм и ответственное отношение к избранному делу, являясь надёжной опорой и гарантом безопасности.

Желаю вам успехов в службе, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям, благодарю за службу! — сказал Алексей Веселовский.

В мероприятии, на котором были отмечены наиболее отличившиеся сотрудники полиции, принял участие заместитель главы города Мурманска Андрей Костин.

По традиции десять сотрудников правоохранительных органов были поощрены денежными сертификатами от администрации города Мурманска. Кроме того, за активную гражданскую позицию и помощь полицейским в охране общественного порядка и обеспечении безопасности при проведении массовых мероприятий в городе Мурманске два представителя добровольных народных дружин также были награждены денежными сертификатами.

 

 

