В Мурманске отметили последний звонок: праздник у морвокзала собрал более 2,5 тысячи выпускников

В 2025 году более 10,5 тысячи выпускников из 153 школ Мурманской области услышали свой последний школьный звонок. Во всех муниципалитетах региона прошли торжественные линейки, шествия и флешмобы. В Мурманске для ребят организовали большой праздник на площади у морского вокзала. С поздравлением выступила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

«Конечно, мы желаем ребятам дальнейшего успешного поступления и карьерного роста у нас в Арктике. Сегодня Мурманский арктический университет продолжает развиваться при поддержке правительства России и региона. По поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина на базе МАУ будет создан кампус мирового уровня. В университете также появится береговой учебный центр, Арктический центр морских инженерных разработок. Что касается приёмной кампании – в этом году в МАУ почти 850 бюджетных мест по образовательным программам бакалавриата и специалитета. Мы всесторонне поддерживаем выпускников. Ребята-медалисты и набравшие от 250 баллов на ЕГЭ, если они решат получить образование в МАУ, получат 100 тысяч рублей при переводе на второй курс. Также с этого года лучшие студенты МАУ получают губернаторскую стипендию 15 тысяч рублей ежемесячно. Иногородним студентам-отличникам ежегодно выплачивают до 30 тысяч рублей на две поездки домой», – рассказала заместитель губернатора.

Традиционный и торжественный момент праздника – последний звонок: его дали первоклассница Мария Полякова и выпускник гимназии №6 Иван Гайворонский.

Всего на площади у морвокзала собрались более 2,5 тысячи заполярных выпускников. Для них выступали творческие коллективы, работали различные интерактивные площадки от колледжей региона, Центра опережающей профессиональной подготовки и МАУ, в том числе VR-путешествие в мир науки, инженерный модуль по основам электроники, квест с физическими задачами от «Движения Первых».

В рамках проекта «Курс на Север» выпускники могли получить консультации специалистов по выбору мест стажировок и дальнейшего трудоустройства, определить наиболее подходящие профессии с помощью нейросети, узнать о программах для абитуриентов Мурманской области. Также были открыты фотозоны, организованы игры в лазертаг и караоке.

Фото (АНО «Событие51»): https://gov-murman.ru/info/news/