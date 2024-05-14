В Мурманске отметили самых активных предпринимателей

Церемония награждения прошла вчера в центре «Мой бизнес» областного центра. Благодарственные письма предпринимателям вручил инвестиционный уполномоченный администрации города Мурманска Руфат Синякаев.

Он поздравил собравшихся с предстоящим праздником — Днём российского предпринимательства — и отметил направления бизнеса и проекты, которые успешно реализуются на территории заполярной столицы.

Также на встрече результатами своей работы с коллегами поделились Александра Попова и Александра Низовец. Девушки являются получателями муниципальной поддержки на развитие бизнеса. Кроме того, в этом году проект Александры Низовец «Арктик сап» был признан победителем второго сезона федерального конкурса российских растущих брендов «Знай наших».

Как сообщает администрация города Мурманска, в регионе реализуется широкий спектр мер поддержки предпринимательства, в том числе в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». До конца месяца представители бизнес-сообщества могут принять участие в полезных мероприятиях, которые проводятся в рамках Дней предпринимательства Мурманской области.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27349&page=1