В Мурманске отметят День косоворотки

В субботу, 11 июля, в областном центре на улице Ленинградской зазвучат народные мотивы, развернётся красочная выставка этнических костюмов и развлекательные площадки, гостей закружит веселая хороводная вечерка. Мурманчане проведут выходной на свежем воздухе и отметят День косоворотки.

В основе праздника — красивый старинный обычай: на Руси с началом сенокоса родители дарили молодым сыновьям новую рубашку — косоворотку. Подарок символизировал готовность юноши трудиться, беречь семью и родную землю.

Начало фольклорной программы в 14.00.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32811&page=1