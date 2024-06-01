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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.24 08:45

В Мурманске отметят Международный день защиты детей

В эти выходные в областном центре пройдут культурные и спортивные мероприятия.

Традиционно в начале лета в образовательных учреждениях города начинают работать детские оздоровительные лагеря. Первая смена будет организована на базе 10 школ.

1 июня в 12.00 состоится торжественное открытие экологической тропы на спортивном комплексе «Снежинка». После церемонии мурманчане смогут присоединиться к экскурсиям по маршруту, которые проведут приглашенные гиды.

1 июня в 12.00 на Семёновском озере стартует заплыв в холодной воде «Мурманская весна — 2024».

1 июня в 12.00 во Дворце культуры «Судоремонтник» (район Росляково, ул. Заводская, 1) состоится праздник «Планета детства». Коллектив дворца приготовил весёлую программу с играми 90-х, твистингом, путешествием в страну чудес и неоновой дискотекой.

1 июня в 12.00 в библиотеке-филиале №16 (ул. Героев Рыбачьего, 59) для ребят подготовлена празднично-игровая программа «Когда на планете хозяева дети». Участники сыграют в «Лапы, крылья и хвосты», «Шагай правильно», «Море волнуется раз...» и другие активности. Во время творческого блока дети разрисуют асфальт цветными мелками, а при помощи акриловых красок и фломастеров по ткани раскрасят носки на лето.

1 июня в 12.00 в рамках программы «Большие семейные выходные» в модельной библиотеке-филиале №17 (ул. Скальная, 17) пройдёт празднично-игровая программа «Я дружу с букашкой, книжкой и ромашкой»

1 июня в 14.00 состоится II фестиваль воздушных змеев «Вверх!», посвящённый Году семьи. Запускать змеев будут со смотровой площадки в жилом районе Абрам-Мыс. В программе мероприятия: концерт, игры и мастер-классы по созданию змеев. С 15.30 до 16.00 будет дан старт для запуска воздушных змеев в небо.

1 июня в 14.00 в библиотеке-филиале №5 (просп. Героев-североморцев, 27) в рамках праздника «Пусть на большой планете счастливыми будут дети» юные читатели будут декламировать стихи, исполнять любимые песни, рисовать на асфальте и участвовать других конкурсах: «Смех для всех», «Сороконожки», «Солнышко», «Гномы и великаны», а также в веселых викторинах и интересных играх: «Бабочки», «Рыбалка», «Раз-два-три, замри!».

1 июня в 15.00 в рамках программы «Большие семейные выходные» на базе модельной библиотеки-филиала №4 (ул. Пономарева, 9/5) для пройдёт игровая программа «Территория детства».

1 июня в 15.00 в библиотеке-филиале №7 (ул. Капитана Буркова, 11/18) ребят ждёт игровая программа «Детство, ах, детство!».

1 июня в 15.00 гости модельной библиотеки-филиала №15 (просп. Ленина, 94) на программе «Мир детства» в игровой форме вспомнят о правах детей, поговорят об обязанностях. Ребят ждут увлекательные подвижные игры, зажигательные танцы и караоке.

1 июня в 19.00 на площади Пять Углов пройдёт X традиционный дримфлэш «Мой мыльный Мурманск» от Дома молодёжи. Северяне в первый день лета запустят мыльные пузыри в центре города.

В воскресенье, 2 июня, стартует традиционный городской проект «Мелодии Мурманского лета». В сквере на улице Ленинградской с 14.00 до 16.00 юные северяне примут участие в игровой программе, дискотеке с мыльными пузырями и попробуют создать фигуру из воздушных шаров.

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