В Мурманске отпраздновали День народного единства

На площади Пять Углов областного центра сегодня было открыто пять тематических площадок. И дети, и взрослые не остались в стороне - каждый смог найти занятие по душе: танцы, музыка, спорт, театр, молодёжные интерактивы.

На площадке «Звонкий оркестр» все желающие смогли исполнить понравившиеся композиции разных народов при помощи диатонических колокольчиков. На мастер-классе вместе работали над созданием карты России из детских ладошек. На деревянных помостах мурманчане наслаждались уличными представлениями, играли в разные народные игры.

На главной сцене состоялся большой праздничный концерт «Мы вместе!», где выступили творческие коллективы города и области.

В шатре на улице Ленинградской мурманчане могли принять участие в гуманитарной акции — написать письма поддержки российским бойцам, участвующим в специальной военной операции. На открытках — только самые теплые и искренние слова.

Как сообщает администрация города Мурманска, также в течение всего праздника на этой улице работала выставка техники Главного управления МЧС России по Мурманской области и Управления Росгвардии по Мурманской области.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23640&page=1