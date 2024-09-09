В Мурманске отремонтировано 19 объектов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В Мурманской области ремонты дорог подходят к завершающей стадии. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» из 27 запланированных участков улично-дорожной сети ремонт завершён на 19.

На сегодняшний день в Мурманске активные дорожные работы в рамках нацпроекта идут на улицах Капитана Егорова (от проспекта Ленина до ул. Шмидта), Профессора Сомова, Воровского (от проспекта Ленина до ул. Софьи Перовской и на улице Александра Невского (от проспекта Героев-североморцев до ул. Вице-адмирала Николаева).

Работы ведутся согласно графикам.

Проспект Героев-североморцев (участок от Верхне-Ростинского шоссе до ул. Александрова), улица Комсомольская (от проспект Ленина до ул. Шмидта) и участок улицы Папанина с проездом к дому №47 по в высокой степени готовности. Объём выполненных работ более 95%, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/