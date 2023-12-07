В Мурманске отремонтируют деревянный мост

Деревянный мост через реку Роста в районе домов №№ 60, 61, 62 и 63 по улице Нижняя Роста будет отремонтирован по просьбам мурманчан.

Как сообщает администрация города Мурманска, работы будет проводить ММБУ «Управление дорожного хозяйства» за счёт собственных средств учреждения.

Подготовкой к ремонту займутся приглашенные специалисты по деревянным конструкциям. После проведения замеров и изучения документации мастера подготовят пиломатериалы для ремонта моста.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26246&page=1