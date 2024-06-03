В Мурманске отремонтируют дороги по плану «На Севере – жить»

В этом году, благодаря государственной поддержке в рамках стратегического плана «На Севере – жить» в Мурманске пройдут ремонтные работы на 30 объектах улично-дорожной сети.

В планах выполнить капитальные ремонты перекрестков: проспект Героев-североморцев – улица Алексея Хлобыстова, проспект Героев-североморцев – улица Юрия Гагарина, а также на перекрестке улиц Академика Книповича – Полярные Зори.

Кроме того, в этом году будет завершён капитальный ремонт улицы Подгорной (участок от примыкания с улицей Фестивальной до дома №92 по улице Подгорной) и улицы Героев Рыбачьего (от примыкания к улице Капитана Копытова до дома №33 по улице Героев Рыбачьего и проезда до дома №4 по улице Шабалина).

На улицах Нахимова (от Нижне-Ростинского шоссе до улицы Сафонова), Карла Маркса (участки от улицы Челюскинцев до улицы С. Перовской и от улицы Старостина до улицы Папанина), Рогозерская (от ТРК Плазма до здания № 8), проезде от улице Скальной до дома №1 по улице Мира, на четырех участках Кольского проспекта, проездах от улицы Баумана до дома №25 по улице Фадеев ручей, вдоль домов №29-35 по улице Шабалина, от дома №38 до дома №53 по улице К. Орликовой, а также на Прибрежной дороге (от АЗС Роснефть до дома №6 по Прибрежной дороге) будет обновлено дорожное полотно проезжих частей.

На участках улиц А. Невского, К. Либкнехта, Челюскинцев, К. Егорова, Комсомольская, Папанина, Воровского, Шмидта, Полярный круг и проспекте Героев-североморцев запланировано обновление пешеходных зон – тротуаров.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в этом году также планируется ремонт нижней привокзальной площади. На перекрестке проспекта Ленина и улицы Профсоюзов запланированы работы по устройству регулируемых пешеходных переходов.

Фото: https://gov-murman.ru