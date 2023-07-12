Мурманская область. Арктика (16+)12.07.23 13:05
В Мурманске ожидается сильная жара, а по региону – IV–V класс пожарной опасности
Как сообщает Мурманское УГМС, сегодня, 12 июля с 15 до 18 часов на северо-западе Мурманской области и в Мурманске ожидается сильная жара: максимальная температура воздуха +30+31°.
С 12 по 17 июня на большей части территории Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.
V региональный класс пожарной опасности ожидается: 12-17 июля в Печенгском районе и на западе Кольского района; 13-17 июля в районе Мурманска, на востоке Кольского района, в Терском районе, в районе г.г. Апатиты и Кировск.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-
Последние комментарии
Дмитрий
06.07.23 14:36
Здравствуйте!! Похожая ситуация была у меня! Накануне праздников, Дня всех Влюбленных и 23 февраля, по объявлению на Авито, решил приобрести крабов! Откликнулся парень, сказал что доставит свежих, тол
Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
-Скоро в эфире16:45«Ступени Победы». Документальный цикл (12+)17:30«Ученые люди». Научно-популярная программа, серия 7 (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)С профессиональным праздником, или Сколько может заработать бортпроводник гражданской авиации России?-PRO Валюту (16+)Цены на нефть слабо растут, доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Запрягаем ветер за Полярным кругом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 июля-PRO Нефть и газ (18+)Чем заняты титаны в Белокаменке, или Здесь создаётся будущая экономика России-PRO Законы (18+)Физические лица могут регистрировать свой товарный знак