В Мурманске ожидается сильная жара, а по региону – IV–V класс пожарной опасности

Как сообщает Мурманское УГМС, сегодня, 12 июля с 15 до 18 часов на северо-западе Мурманской области и в Мурманске ожидается сильная жара: максимальная температура воздуха +30+31°.

С 12 по 17 июня на большей части территории Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

V региональный класс пожарной опасности ожидается: 12-17 июля в Печенгском районе и на западе Кольского района; 13-17 июля в районе Мурманска, на востоке Кольского района, в Терском районе, в районе г.г. Апатиты и Кировск.