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Мурманская область. Арктика (16+)17.01.22 09:30

В Мурманске ожидается усиление северного ветра. Некоторые дороги закрыты для проезда

Как сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области, по данным ФГБУ «Мурманское УГМС» 17 января с 9 до 13 часов по северо-западу Мурманской области и в Мурманске ожидается усиление северного ветра в порывах 25-27 м/с, сильная метель.

В Кольском заливе ветер в порывах будет достигать 25-28 м/с, на выходе из залива в порывах до 30 м/с. Сохранится до 18-21 часа понедельника.

Главное управление МЧС России по Мурманской области рекомендует: при нахождении на улице в этот период соблюдать осторожность, не находиться вблизи крыш зданий, шатких строений, слабо укрепленных конструкций и рекламных щитов, обращать внимание на возможность падения снега и наледи с крыш зданий, обращать внимание коммунальных служб на скопление снега и льда на крышах зданий.

Туристским группам и отдельным туристам рекомендуют информировать ОДС ГУ МЧС по Мурманской области о своем маршруте по телефону 8 (8152) 999-440; в случае возникновения ДТП и происшествий, угрозы жизни и здоровью людей звонить на Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, сегодня с 9.00 закрыт проезд для всех видов транспорта по автомобильным дорогам Мишуково - Снежногорск, км 2 - км 38, и Снежногорск - Гаджиево по погодным условиям (снег, метель, сильный ветер) до улучшения погодных условий.

Продолжается перекрытие проезда по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32 км до посёлка Туманный и автоподъезд к селу Териберка.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями принято решение о закрытии аэропорта «Мурманск» с 11 часов, об этом сообщает пресс-служба ПАО «Аэропорт Мурманск». В связи с подготовкой взлётно-посадочной полосы к приёму воздушных судов аэродром будет  закрыт до 16.00.

Все рейсы переносятся на более позднее время. Актуальную информацию можно отслеживать на сайте аэропорта https://airport-murmansk.ru/Пассажиров просят приезжать в аэропорт в соответствии с изменением времени вылета рейсов.


 

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