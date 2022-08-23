В Мурманске пациентов с новой коронавирусной инфекцией будут лечить в двух стационарах

В перечень организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией в стационарных условиях, входят два учреждения областного центра, следует из приказа регионального Минздрава.

Это Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина и Мурманская областная детская клиническая больница.

При этом первичную помощь и отбор биоматериалов в ежедневном режиме проводят 14 медорганизаций. Как пишет severpost.ru, среди них областная клиническая больница, Апатитско-Кировская ЦГБ, Кандалакшская, Кольская, Ловозерская, Мончегорская, Оленегорская, Печенгская больницы и ЦРБ ЗАТО Североморск. В списке также мурманские городские поликлиники №№1 и 2 и мурманские детские поликлиники №№ 1, 4 и 5.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/